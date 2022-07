Camille ontwerpt nu ook kledij voor JBC

Het gaat hard voor Camille Dhont. De zangeres uit Wevelgem is voortaan ook ontwerpster, want dit najaar lanceert ze haar eerste kledingcollectie voor JBC.

Opvallend: haar kleurrijke collectie zal te zien zijn in de winkels én in de metaverse, in de digitale wereld dus. “Zo zal je kunnen schitteren in haar exclusieve collectie in real life én in de Roblox-wereld”, klinkt het.

Als eerste Belgische zangeres zal ze daar in november ook een exclusief optreden geven. Sterren als Justin Bieber en Ariana Grande gingen haar al voor.