Camille lost nieuwe zomersingle ‘Rihanna’

De 21-jarige popster Camille Dhont lanceert haar nieuwe zomersingle Rihanna. Daarvoor werkte ze onder andere samen met de muzikanten van de wereldberoemde zangeres Camila Cabello. Op de videoclip die ze vorige week heeft opgenomen in Marbella in Spanje is het nog even wachten.

Camille Dhont uit Wevelgem weet van geen stoppen. Na haar Duitse single Feuerwerk en de aangekondigde shows in het Sportpaleis lost ze haar nieuwe zomersingle Rihanna. Een schijf vol zomerse beats, waarop je moeilijk kan stilzitten. Dat zal waarschijnlijk ook wel te maken hebben met de muzikanten waarmee ze samenwerkte. Pedrito Martinez en zijn team werkten zelf al eerder samen met grootste artiesten, zoals Camila Cabello.

De videoclip bij het liedje is nog niet gelost. Maar dat het zuiders zal zijn, staat als een paal boven water. Want vorige week zat Camille nog in Marbella in Spanje voor de opnames.

Luister hier naar de nieuwe single Rihanna.