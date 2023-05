Camille kondigt nieuwe single ‘Rihanna’ aan: “Gemaakt met muzikanten van Camila Cabello”

Camille Dhont (21) brengt op donderdag 17 mei haar nieuwe single Rihanna uit. Dat kondigde de superster uit Wevelgem aan op haar sociale media. Voor de zomerhit werkte Camille samen met muzikanten, zoals Pedrito Martinez. Hij en zijn team werkten zelf al eerder samen met grootste artiesten, zoals Camila Cabello.

Camille Dhont kondigde op vrijdag 12 mei haar nieuwe single Rihanna aan. Ze deelde een videogesprek met Pedrito Martinez, een van de muzikanten, waarmee ze samenwerkte voor het lied. “Dank je wel voor de prachtige instrumenten en het vrolijke geluid, ik hou ervan. Het is echt fantastisch wat je ermee gedaan hebt”, vertelt Camille aan Pedrito.

Artiesten zoals Camila Cabello

Pedrito Martinez en zijn band werkten al samen met wereldsterren, zoals Camila Cabello. “Het was een hele eer voor ons dat we aan dit heerlijke lied mochten werken. Bij het maken van dit moest ik denken aan mijn samenwerking met Camila Cabello. De sfeer en ervaring was een beetje hetzelfde. Zij is heel aangenaam en ook heel nuchter. Met onze groep komen we langs in Europa, misschien kunnen we dan eens samen spelen”, lacht Pedrito.

Deze week nog zat Camille in Marabella in Spanje voor de opnames van haar nieuwe videoclip. Wij zijn alvast benieuwd hoe Rihanna na na na zal klinken.