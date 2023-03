Camille kondigt Duitse single ‘Feuerwerk’ aan

Superster Camille Dhont (21) uit Wevelgem kondigde aan dat haar single ‘Vuurwerk‘ nu ook zal verschijnen in het Duits. ‘Feuerwerk’ komt uit op 14 april. Maar wie de Duitse versie nu al eens wil horen, kan de single pre-saven via deze link.

In 2022 liet Camille al weten dat ze haar muzikale carrière graag wil uitbreiden naar buurland Duitsland. “Ik wil het in elk geval mezelf niet verwijten dat ik het niet geprobeerd heb”, zo liet ze onlangs optekenen in De Krant van West-Vlaanderen. De West-Vlaamse superster volgde lessen Duits om haar uitspraak helemaal op punt te stellen.

Binnenkort lanceert Camille dus een Duitstalige versie van haar single ‘Vuurwerk’. En speciaal voor de gelegenheid haalde ze tijdens een fotoshoot nog eens haar iconische rolschaatsen boven, waarop ze voor het eerst te zien was in de videoclip van ‘Vuurwerk’, die op 2 april 2021 gelost werd en ondertussen al bijna 3 miljoen keer bekeken werd.