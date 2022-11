Camille is verliefd op tourmanager Dino

Camille heeft een nieuwe liefde in haar leven: Dino Verhelst. Hij is haar tourmanager. De popzangeres deelde vakantiekiekjes uit Parijs.

De 21-jarige popzangeres Camille Dhont kondigde via haar socials aan dat ze een lief heeft, die meteen ook al aan bod komt in de tweede aflevering van ‘Ik Ben Camille’, komende zaterdag op VTM. De gelukkige is Dino Verhelst met roots in Gistel. Hij volgde hotelschool aan Spermalie en Ter Duinen, en vervolledigde zijn studies met die van hotel- en businessmanagement. Leuk detail: als 13-jarige won hij ooit nog ‘Junior Masterchef’. Recent was hij ook betrokken bij de Kortrijkse zomerbar Azzuro.

De twee genoten van een leuke trip naar Parijs. © Instagram Camille Dhont

“Ik leerde Dino vorig jaar kennen via gemeenschappelijke vrienden en afgelopen voorjaar vroeg ik hem of hij misschien zin had om mij te begeleiden bij mijn optredens”, laat Camille weten. “We leerden elkaar beter kennen en op een gegeven moment was het voor ons alletwee duidelijk dat er ‘meer dan sympathie’ was. Dino en ik zijn nu een koppel en we hebben het heel leuk samen. Na de Lotto Arena trokken we samen naar Parijs om even weg van alle drukte tijd met elkaar door te brengen. Geen betere plaats dan Parijs om de romantiek te vieren en het was zalig om dat met Dino te mogen doen. Ik ben verliefd en iedereen mag het weten!”

De camera’s van ‘Ik Ben Camille’ mochten Camille en Dino even vergezellen tijdens hun romantische citytrip. Hun verhaal is komende zaterdag 19 november om 19.55 uur te zien bij VTM.