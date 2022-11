Camille is klaar voor 5 optredens in de Lotto Arena op 3 dagen tijd: “Het wordt een show met spectaculaire stunts”

Dit weekend zal popster Camille (21) uit Wevelgem maar liefst vijf keer de Lotto Arena in Antwerpen plat spelen. De afgelopen maand was ze dag in dat uit bezig met de voorbereidingen en de repetities voor haar show. In totaal zal ze ongeveer voor 40.000 personen optreden.

Vrijdagavond 4 november is het eindelijk zo ver en trapt Camille haar feestweekend van vijf optredens in de Lotto Arena in Antwerpen af. Ze zal er haar grootste hits brengen. Maar Camille zal er vooral voor zorgen dat er gedanst wordt. “Ik dans heel erg graag, ik doe dat als sinds ik een peuter was. Dat mag echt van alles zijn van ballet, jazz tot punk of streetdance en hiphop”, vertelde Camille in een eerder interview bij KW Magazine.

“Tijdens mijn optredens zal er zeker en vast veel gedanst worden, daar zorg ik voor”

Maandenlang was Camille bezig om de show tot in de puntjes voor te bereiden. De afgelopen weken legde ze zich volop toe op de repetities. Daardoor moest ze wel enkele feestjes missen, zoals met Halloween. Maar daar paste Camille een mouw aan door samen met haar team een verkleedoutfit van Catwoman of Alice in Wonderland aan te trekken naar de repetitie.



Spectaculaire stunts

Er zal dit weekend niet alleen gedanst worden in de Lotto Arena. Maar Camille heeft ook enkele spectaculaire stunts op het programma staan voor tijdens de show. “Ik moet een split in de lucht doen. Ik ga in spreidzit zitten en mijn dansers gaan mij dan een heel tijd omhoog heffen”, vertelde Camille in het sappige West-Vlaams aan haar grootouders terwijl ze hen een korte video toont van de stunt. Waarop Camille’s om lachend reageert: “Het zou eens moeten verder scheuren.”

Je kan de volledige minidocureeks ‘Camille, welkom in mijn leven’ zien op VTM GO. In 2023 gaat Camille op theatertournee met haar laatste album ‘SOS’. Wie nog tickets wil, kan ze nog kopen via deze link.