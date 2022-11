Camille blaast Lotto Arena omver met een spectaculaire show en brengt voor het eerst haar allernieuwste single

Camille Dhont (21) uit Wevelgem stond vrijdagavond met haar laatste album ‘SOS’ voor de eerste keer dit weekend op het podium van de Lotto Arena in Antwerpen. Met verschillende choreografieën, een arsenaal aan hits en een knallerstem wist ze iedereen omver te blazen. Vanop een hoogte van 8 meter in de lucht betoverde ze het publiek met een ballade. Maar ze toonde ook aan het publiek hoe belangrijk haar familie wel niet voor haar is toen ze haar papa op het podium vroeg voor een gitaarsolo. In totaal zal ze dit weekend voor 40.000 mensen in 5 uitverkochte concerten het beste van zichzelf geven.

Maandenlang heeft popster Camille Dhont naar haar concertenreeks in de Lotto Arena toegeleefd. In oktober spendeerde ze ontelbare uren op repetities om haar fans het beste van zichzelf te geven. En die belofte heeft ze vrijdagavond in de Lotto Arena met een knallershow volledig kunnen waarmaken. Daarmee is ze de jongste solo-artieste ooit, die voor een uitverkochte Lotto Arena mocht staan.

Voor het optreden liet Camille met een boodschap weten dat ze deze show opdraagt aan Nicole en Hugo. Ze leerde hen kennen via het programma #LikeMe, waar Camille een van de hoofdrollen in speelde naast Hugo. (Lees verder onder de foto)

Aan het begin van de show liet Camille via een boodschap weten dat ze haar optreden opdroeg aan Nicole, die vrijdag 5 november overleden is en Hugo, waarmee Camille samen in #LikeMe speelde. © GF

Voor de show had Camille zich laten inspireren door haar Barbies, waar ze vroeger mee speelde. Ze werd dan ook door haar dansers als Barbiepop in een levensgrote verpakking het podium opgerold. Met veel verschillende roze of glitteroutfits was de toon voor het optreden onmiddellijk gezet.

Camille werd omringd door een tiental dansers, die samen met haar fantastische choreografieën brachten op haar hits, zoals Vuurwerk, In de regen, SOS, No go en nog zovele andere. De jonge popster nam op een bepaald moment zelfs een vlogcamera mee op het podium om haar team aan het publiek voor te stellen.

Familie centraal

Tijdens haar optreden toonde Camille aan het publiek hoe belangrijk haar familie wel niet is. In een video stelde ze haar ouders en grootouders voor. Ze ging ervoor speciaal ook even langs bij het oude huis van haar grootouders, waar ze even emotioneel werd, omdat ze er niet meer wonen. Uiteindelijk vroeg ze haar papa, die haar erg muzikaal heeft opgevoed of hij niet mee op het podium wilde om een gitaarsolo te doen. Daarmee ging hij alleen akkoord als hij een stoere zonnebril mocht dragen en zo stond er plots nog meer West-Vlaams talent op het podium van de Lotto Arena:



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de show vloog Camille van de ene hit in de andere. Maar toch maakte ze ongeveer halfweg ook even tijd voor akoestisch intermezzo, waar ze het lied ‘I lift you up’ van het televisieprogramma Liefde voor Muziek en ‘Vechter’ bracht aan de piano. Even later hing Camille een 8-tal meter boven het publiek in een knalrood lang galakleed om de ballade ‘Stilte onze taal’ te brengen. Camille hing niet alleen boven het publiek, maar kwam ook heel dichtbij toen ze voor het lied ‘Waarom’ even in het publiek ging meelopen en hen zelfs liet meezingen.

Bezoek van Miss Poes

Camille Dhont won als Miss Poes het tweede seizoen van ‘The Masked Singer’. © VTM

Voor de bisnummers zag Camille de perfecte gelegenheid om nog eens opnieuw in haar Miss Poes kostuum te duiken. Zo bracht ze een medley van de verschillende liedjes van haar deelname aan het programma ‘The Masked Singer’. Een extraatje, die bij het publiek aan het gejuich te horen zeer goed in de smaak viel. Voor Camille was het ook het ideale moment om met haar stem nog een laatste keer alles uit de kast te halen van ‘Olivia Rodrigo uithalen’ tot ‘Mariah Carey fluittonen’.

Nieuwste single

Na de bisnummers bleef Camille nog even plakken met een grote verrassing voor het publiek. Rond 21.30 uur op vrijdagavond 5 november kondigde ze op het podium van de Lotto Arena aan dat ze heel binnenkort een nieuwe single zou uitbrengen en als een speciale afsluiter kon het publiek die toen ook voor de allereerste keer ooit horen.

In 2023 gaat Camille op theatertournee met haar laatste album ‘SOS’. Wie nog tickets wil, kan ze nog kopen via deze link.