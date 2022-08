Camille (21) heeft nu al tweede soloalbum ‘SOS’ uit: “Mensen opmonteren met mijn muziek”

Ze is er pas 21, maar Camille Dhont heeft nu al haar tweede solo-album uit. ‘SOS’ heet de plaat, al verkeert de Wevelgemse zangeres allerminst in nood.

Vorige zomer liet Camille Dhont (21) haar debuutplaat ‘Vuurwerk’ op de wereld los, met onder meer de gelijknamige hit. Een jaar later is de Wevelgemse daar al met haar tweede plaat: ‘SOS’. “Ik wil mensen opmonteren met mijn muziek. Ze laten dansen als ze zich goed voelen of eens goed laten huilen, want dat lucht ook op. Camille to the rescue”, zegt ze over haar nieuwe schijf.



Het ijzer smeden als het heet is, heet dat dan, want Camille is razend populair dankzij programma’s als #LikeMe en The Masked Singer. De jonge popster staat deze zomer op een pak (West-)Vlaamse podia en brengt telkens een grote massa op de been. Ze mocht ook een kledingcollectie voor JBC ontwerpen en staat in november liefst vijf keer in de Lotto Arena in Antwerpen.



Op het nieuwe album staat de hit die Camille eerder loste, ‘Geen Tranen Meer Over’, maar ook ‘Diamant’ en, jawel, ‘Vuurwerk’. Ze kwam donderdagochtend langs in shoppingcentrum ‘K in Kortrijk’, waar ze handtekeningen uitdeelde aan fans die haar nieuwe plaat kochten.

Beluister het nieuwe album van Camille hier: