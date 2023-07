Café Congé serveert zes optredens in Ledegemse cafés

Ook dit jaar is er, vanaf zaterdag 8 juli, Café Congé. Café Congé lokte de voorbije jaren heel wat muziekliefhebbers naar de plaatselijke horecazaken in Ledegem. “Ook dit jaar willen we graag inzetten op zomeren in eigen dorp. Met Café Congé ondersteunen we horecazaken financieel bij het organiseren van zomerse optredens”, aldus schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD).

Dezer zomer vinden er op zes locaties gratis optredens plaats. Een eerste optreden staat gepland op 8 juli in ’t Kaffeeet in Ledegem. Daar komen de Panhandlers langs voor een streepje muziek. Bij het horen van hun deuntjes waan je je even in Texas.

Zwien op de grill

Op zondag 16 juli nodigt Keuvelkroeg Arbeid in Sint-Eloois-Winkel Robrecht en Sif uit. Met hun accordeons zorgen zij voor ambiance. Wie dat wenst, kan tijdens het optreden ook genieten van ‘Zwien op de grill’.

Op vrijdag 21 juli komen De Wilfrieds naar de Cycloon in Ledegem. Het café pakt ook dit jaar uit met een zomerbar. Lang moet men niet wachten op een nieuw optreden.

Tot 9 september

Op zaterdag 22 juli komt JB Jackson optreden bij Bie Kasse in Ledegem. De coverband brengt de aanwezigen helemaal terug naar de jaren ‘60 en ‘70.

Op zaterdag 5 augustus staat de schijnwerper gericht op Patrick Lori in Café Sint-Pieter. Deze geboren entertainer zorgt gegarandeerd voor ambiance.

Café Congé wordt op zaterdag 9 september afgesloten in café De Meiboom in Sint-Eloois-Winkel met de rockband DEAFCON.