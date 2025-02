Cactusfestival strikt 2manydjs en raakt stilletjes aan uitverkocht

De 42ste editie van het Cactusfestival in Brugge belooft één groot feest te worden. Nadat de organisatie eerder al The Black Keys en dEUS als headliners voor respectievelijk zaterdag 12 juli en zondag 13 juli aankondigde, is nu ook de afsluiter voor vrijdag 11 juli bekend. Niemand minder dan de gebroeders Dewaele komen met hun 2manydjs het Minnewaterpark in lichterlaaie zetten. Inmiddels zijn alle 3-dagentickets en de 2-dagentickets voor zaterdag en zondag al de deur uit.

Sinds 1995 staan Stephen en David Dewaele te boek als muzikale grensverleggers en innovators. Naast Soulwax, hun label DEEWEE en hun platform Radio Soulwax, is 2manydjs de verschijningsvorm van de broers in ultieme partymodus. Het duo wisselt edgy technobunkers af met de grootste festivals, waarbij ze moeiteloos switchen tussen pompende dance, hun Soulwax remixes en onverwachte classics uit hun platencollectie.

Feest

Met 2manydjs (live) komen de broers Dewaele voor het eerst terug naar het Minnewaterpark, sinds Soulwax er in 1999 optrad als vervanger van Morphine. Op Cactusfestival speelt 2manydjs hun unieke ‘Under the Covers’– set, waarbij ze ook de hoezen van de platen die ze draaien live mixen. Zet je schrap voor het feest van het jaar! Wie na de show trouwens nog terug moet naar het binnenland, kan opnieuw beroep doen op de nachtbus richting Gent, de hometown van het dj-duo.

Tickets & info

Ondertussen gaan de tickets voor Cactusfestival vlotjes over de toonbank. De 2-dagentickets za/zo en 3-dagentickets zijn allemaal de deur uit en ook de 2-dagentickets vr/za gaan snel. Daarnaast zijn er ook nog dagtickets voor de drie dagen beschikbaar via www.cactusfestival.be