Cactus Muziekcentrum wil ontgoochelde Robert Plant-fans toch vergoeden

Cactus Muziekcentrum onderzoekt de mogelijkheid om de fans van Robert Plant en Alison Krauss te vergoeden voor het afgelast concert. Op de eerste dag van het Cactusfestival op vrijdag 8 juli in het Minnewaterpark in Brugge gaven deze musici verstek, omdat deze zangeres sukkelde met stemproblemen.

Herinner u dat de recenste editie van het Cactusfestival startte met een valse noot. Violiste en zangeres Alison Krauss sukkelde met de griep en was haar stem kwijt, zodat ze haar concert met Robert Plant op het allerlaatste moment afzei. Honderden Led Zeppelin fans dropen ontgoocheld weg uit het Minnewaterpark. Nadien regende het boze reacties van muziekliefhebbers op de sociale media.

Zelf liepen die avond in het Minnewaterpark een ontgoochelde Brugse fan tegen het lijf. “Potverdorie, ik heb meer dan 60 euro betaald enkel om Robert Plant te zien. Die andere groepen interesseren mij niet. Ik wil mijn geld terug! Of toch minstens tien drankbonnen om de pijn te verzachten….”

Niks aan te doen

Patrick Keersebilck, directeur van Cactus Muziekcentrum, toonde meteen begrip voor de ontgoochelde fans: “Ook ik ben triest, maar we kunnen daar als organisatie niks aan doen. Ook de groep treft geen schuld. Pure pech. Robert Plant en Alison Krauss waren donderdag al in Brugge gearriveerd.”

“De band deed vrijdag nog een soundcheck, er werden twee trailers met materiaal uitgeladen, er leek niks aan de hand. Maar kort voor het optreden bleek Alison haar stem verloren te hebben. Ze heeft de griep. Het is geen corona want haar manager meldde mij dat ze twee keer negatief getest is op corona.”

Refund

Drie weken na het festival onderzoekt Cactus Muziekcentrum de piste om de ontgoochelde fans tegemoet te komen. Patrick Keersebilck stelt: “Door dit laattijdig annuleren waren we niet meer in staat om nog een vervanger te vinden voor die opengevallen plaats in het programma.”

“Hiermee rekening houdend bekijken we momenteel inderdaad of er een vorm van refund mogelijk is naar mensen die een dagticket kochten voor die vrijdag 8 juli. Tickethouders zullen we in de komende dagen hierover verder meer concreet informeren.”

“Het programmeren van een dergelijk festival blijft een werken met mensen, wat onder andere betekent dat die ook last minute dermate ziek kunnen zijn dat ze niet meer instaat zijn om op te werken, in dit geval op te treden.”