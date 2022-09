Cactus Muziekcentrum opent eindelijk zijn deuren op 22 oktober

Nadat zo’n twee jaar geleden de bouw van het nieuwe Cactus Muziekcentrum op het Brugse Kanaaleiland van start ging, is het op 22 oktober eindelijk zo ver: dan opent de concertzaal in het nieuwe muziekcentrum, de Cactus Club, z’n deuren voor het grote publiek. De bedoeling is om er een knallend openingsfeest van te maken.

Cactus Muziekcentrum is ondertussen meer dan dertig jaar actief in Brugge binnen de wereld van pop-rock en aanverwante genres. De afgelopen twintig jaar werkte Cactus nomadisch en werden concerten op verschillende plekken in Brugge gepresenteerd. De organisatie bleef echter al die tijd dromen van een eigen concertlocatie. Die droom wordt nu werkelijkheid.

Op het Kanaaleiland in Brugge, op wandelafstand van het station én het Minnewaterpark, waar sinds jaar en dag Cactusfestival plaats vindt, werd zo’n dikke twee jaar geleden de eerste steen gelegd van het gebouw dat het nieuwe Cactus Muziekcentrum zou worden. Sinds enkele weken zijn de bouwwerken afgerond en is de de zevenkoppige personeelsploeg verhuisd naar de nieuwe burelen. Op zaterdag 22 oktober wordt de concertzaal voor het eerst in gebruik genomen.

Ravequeen

“Met de komst van dit muziekcentrum begint een nieuw, toekomstgericht verhaal voor onze werking én voor Brugge als cultuurstad”, klinkt het bij directeur Patrick Keersebilck. “We kunnen die gebeurtenis natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom vliegen we er voor ons eerste publieke evenement meteen stevig in met concerten van de Hasseltse ravequeen Chibi Ichigo, het volledig losgeslagen Antwerpse electronica-trio Borokov Borokov en het Belgisch-Japanse duo Aili, dat een mix van kosmische muziek, electronica en leftfield pop brengt.”

Afterparty

De avond wordt aan elkaar gemixt door de broers Daan en Maarten De Jaeghere, beter bekend als Carlamote. “Zij zorgen ervoor dat het feest niet stil valt tussen de live acts door en draaien een afterparty tot je je voor en achterkant niet meer van elkaar kan onderscheiden. De juiste ingrediënten dus om van deze legendarische openingsavond een fantastisch feest te maken”, aldus woordvoerder Lien Henneco.

Na 22 oktober vinden alle najaarsconcerten van Cactus plaats op de nieuwe locatie. Voor die datum gaan er nog enkele concerten door in de Magdalenazaal, De Biekorf en Villa Bota.

De volledige concertkalender vind je op www.cactusmusic.be.