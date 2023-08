C Wolf brengt met ‘Without You’ nieuwe single uit: “Klaar om weer op te treden”

Na meer dan tien jaar radiostilte werkt Chris Dewulf onder de naam C Wolf volop aan een comeback. Samen met enkele bandleden van weleer bracht hij deze zomer de single Without You uit, de opvolger van zijn aangrijpende cover van Heroes van David Bowie. Daarmee bracht hij een eerbetoon aan twee Australische WO I-soldaten die vlakbij zijn woning gevonden werden.

C Wolf werd als Chris Dewulf op 22 mei 1965 in Roeselare geboren. Hij groeide op in Geluveld en woont nu in Zonnebeke, bij Bellewaerde. In de jaren tachtig en negentig maakte hij als keyboardspeler al deel uit van verschillende bands maar medio jaren 90 startte hij Nito. “Met die band vertolkte ik mijn zelf geschreven materiaal. Ik deed het voorprogramma voor onder meer Bob Geldof, Rammstein, Fischer-Z en dEUS, om er maar enkele te noemen”, vertelt C Wolf.

Toen verdween C Wolf even van het toneel. “Ik bleef wel gewoon liedjes maken, maar stond niet meer op het podium. Ik heb wel eens op Frietrock gespeeld, maar voor de rest bleef ik op de achtergrond”, vertelt hij. “Meer dan tien jaar heb ik stilgelegen, maar ik kwam in 2019 terug met de nieuwe single Only For a Day.”

Populair op Spotify

Begin 2020 kwam C Wolf naar buiten met de single Here We Go, die opvallend veel streams heeft op Spotify: maar liefst 82.000! “Die single werd opgepikt door tal van Waalse radiostations. Maar ook in Nederland, Frankrijk en Engeland kreeg de single veel aandacht en airplay. In het eigen Vlaanderen verliep het allemaal wat stroever”, zegt C Wolf.

Ondertussen bleef C Wolf niet stilzitten. In september vorig jaar bracht hij Heroes uit, een cover van het bekende nummer van David Bowie. “Mijn inspiratie haalde ik heel dicht bij huis, bij een tragisch verhaal uit de Eerste Wereldoorlog”, vertelt C Wolf. “John Jack en Jim James Hunter, twee Australische broers die op 26 september 1917 raakten betrokken bij een aanval ten noorden van Polygon Wood. Bij een ontploffing stierf John aan inwendige bloedingen in de armen van zijn broer Jim. Hij brengt hem ongeveer 1 km weg van het front om hem te begraven. Nadien vindt hij het graf niet meer terug, ondanks meerdere pogingen. 89 jaar later werden de resten teruggevonden, niet lang na de dood van Jim.”

C&Catz

De release van de single Without You in juli is voorlopig zijn laatste wapenfeit. “Er komt normaal gezien ook een album. Nu ben ik klaar om weer op te treden. C & Catz zijn dezelfde gasten als vroeger, Xavier Deleu en Kevin Verhaeghe, behalve dat de bassist een bassiste geworden is: Ilse Van den Broeck, die ook bij Kloot Per W speelt.

We gingen normaal twee weken geleden spelen in De Panne, maar een storm gooide roet in het eten. Nu is het te laat om nog boekingen binnen te krijgen, maar tegen volgende zomer zouden we graag op verschillende festivals staan”, besluit C Wolf.