BuikRock wordt weer groot tweedaags muzikaal feest

Het laatste weekend van augustus wordt op de festivalweide in de Tapuitstraat in Deerlijk opnieuw een groots muzikaal feest georganiseerd. “We presenteren met BuikRock een festivaltweedaagse met heel veel mooie namen op de affiche en met een hoofdrol voor Niels Destadsbader en zijn muzikale vrienden”, vertellen organisatoren Henk Verbeke en Wim Buyck.

“We starten op vrijdag 25 augustus met Jérémie Vrielynck”, vertelt organisator Henk Verbeke. “Een label kleven op deze in Geel wonende Deerlijknaar is geen sinecure. Zingen, producen, componeren, presenteren, verschillende instrumenten bespelen … deze jonge talentvolle duizendpoot kan het allemaal. Daarna is het de beurt aan het danceduo 2 Unlimited. Ze haalden verschillende nummer 1-hits en veel (grote) muziekprijzen binnen.”

“Metejoor, die hier als beginnende artiest optrad, is de volgende gast op het podium, gevolgd door Regi. We sluiten de vrijdag af met Dorothee Vegas & Like Maarten oftewel ‘de goden van de foute dansmuziek’.”

“Op zaterdag 26 augustus zijn we er al vroeg bij”, gaat Wim Buyck verder. “Emma Heesters geeft om 13.30 uur het startschot.”

guga Baúl

“We gaan verder met Bram & Lennert. De twee goede vrienden staan garant voor muzikaliteit met de nodige portie ambiance. De Nederlandse singer-songwriter Meau bekend van haar hit Dat heb jij gedaan is onze volgende gast. Ze is pas 23, maar ze timmert hard en met succes aan een mooie carrière.”

“We hebben nog meer fraais in petto. Stemmenimitator Guga Baúl brengt met zijn liveband Radio Guga een scala aan grootheden uit de (inter)nationale muziekwereld. Daarna komt Milow, een geweldige singer-songwriter en muzikant. Het voorlaatste optreden wordt verzorgd door Natalia. De Orkaan van Oevel viert haar 20-jarige carrière met het album Hallelujah to the Beat.”

Niels & Friends

“Top of the bill is ons aller Niels Destadsbader. Het wordt zonder meer een uniek concert. Niels speelt gewoon zot graag in zijn achtertuin. Ook na drie keer is het enthousiasme van Niels geen spatje veranderd. Maar dit keer leggen we er nog een exclusief laagje bovenop. Speciaal voor BuikRock zal Niels het podium delen met een aantal bevriende artiesten. Stuk voor stuk mooie namen die zijn set naar een nog hoger niveau zullen tillen. Wie dat zijn, houden we nog even geheim, maar dat het niet te missen is, staat nu al vast.”

kwaliteit

Opmerkzame festivalgangers hebben ongetwijfeld al gemerkt dat BuikRock 2023 geen drie maar twee dagen duurt. “Een bewuste keuze. Vorig jaar hebben we geëxperimenteerd met een beperkt programma op donderdagavond, een dansfeest voor jonge mensen. Muzikaal viel daar niks op aan te merken, integendeel zelfs, maar de publieke opkomst kon beter. We kampten, zoals veel andere festivals, ook eerder onverwacht nog met wat naweeën van corona. 2023 wordt een beter jaar, daar zijn we van overtuigd.

“Op kwaliteit doen we geen toegevingen. De basis is er om van deze editie een succes te maken dat ons zal toelaten om verder te investeren in de komende jaren, om BuikRock nog aantrekkelijker te maken voor ons publiek”, besluiten Wim en Henk. (DRD)

Info/tickets: www.buikrock.be.