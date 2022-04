Bryan V (23) ziet dj-droom uitkomen en tekent contract bij één van ’s werelds grootste platenmaatschappijen

Bryan Vandecasteele (23) timmert al enkele jaren aan de muzikale weg. En met succes: de jonge Roeselarenaar tekende onlangs een contract bij het prestigieuze Sony Music Zweden. Vanaf september start Bryan V zelfs fulltime als dj en producer. “Ik wil op alle grote muziekpodia spelen en droom van het Ultra Music Festival in Miami.”

Het melodieuze verhaal van de 23-jarige Bryan Vandecasteele begon al acht jaar geleden. Toen bracht hij lokale fuiven op gang met zijn muzikale partner in crime Enrique Espriet. Hun wegen scheidden nadien. Enrique ging voluit voor een carrière in de horeca en baat momenteel café De Commerce in Hooglede en Brasserie Flandria in Roeselare uit.

Vrijdag lanceer ik een cover van The Fray

Bryan stortte zich op zijn muziek. Dat combineert hij met een job als verkoper bij Seats and Sofas. Als dj speelde hij de voorbije jaren in meerdere clubs en op diverse feesten en fuiven in Vlaanderen. Zo timmerde hij rustig verder aan zijn grote droom. En met succes: hij tekende onlangs een contract bij het grote muzieklabel Sony Music Zweden.

“Eerder had ik al een contract bij Dimitri Vegas & Like Mike”, vertelt de jonge producer. “Mijn werk kwam via hen uit en bereikte zo een groot publiek. Maar door de coronacrisis kon ik nergens live spelen, dat was enorm jammer.”

How to Save a Life

Onlangs verstuurde Bryan enkele nieuwe demo’s naar verschillende labels. “Plots kreeg ik reactie van Sony. Die waren heel positief en boden mij een contract aan. Het is echt fantastisch om de steun te krijgen van een van de grootste platenmaatschappijen ter wereld.”

Vrijdag laat hij voor het eerst via Sony een nieuwe remix uit. “Ik heb van het nummer How to Save a Life van The Fray een leuke dansplaat gemaakt. Het wordt een officiële cover want de Amerikaanse rockband gaf me hun zegen. Via Sony is het uiteraard ook gemakkelijker om de rechten te verkrijgen. We zullen zien hoe het aanslaat, maar er staan sowieso al enkele andere covers op mijn planning.”

Mail vol dt-fouten

Een van zijn muzikale helden is de Belgische dj DIMARO. “In 2015 heb ik hem voor het eerst gecontacteerd. Ik was nog veel te jong en mijn mail stond vol dt-fouten. Maar ondertussen tekende ik bij zijn agentschap en hebben we een goede band met elkaar. Onlangs moesten we nog eens hard lachen om die mail.”

De ultieme droom van Bryan V is het Ultra Music Festival in Miami. “Als ik echt ambitieus ben wel ja. Zo’n massa middenin de stad tussen die grote gebouwen, dat moet een geweldig zicht zijn.”