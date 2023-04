Bruno (39) heropent Vinyl Corner in ouderlijk huis: “Hier kan ik meer mijn eigen ding doen”

Pand.A sloot onverwacht de deuren, maar platenwinkel Vinyl Corner – die je al vijf jaar in de hoek van het Kortrijks muziek- en eetcafé kon vinden – ging direct aan het werk om vorig weekend opnieuw te openen in de Jan Palfijnstraat 6, het ouderlijk huis van Bruno ‘Mr. Brown’ Houyet (39).

“Toen ik het nieuws hoorde dat Pand.A moest sluiten was dat wel even schrikken. Het zal raar doen om zonder het café verder te gaan. Het was destijds zaakvoerder Arjen die me aansprak om in Pand.A mijn vinyl record store op te zetten. Ik had al lang het idee om een platenwinkel te openen en ben al sinds mijn veertiende bezig met muziek. Opeens kon ik van mijn passie mijn beroep maken. Dit is wat ik het liefst doe, met hart en ziel”, vertelt Bruno, die in Pand.A ook zijn hart verloor aan gerante Nelle Vanleeuwen (44).

Experimentele Jazz

Ze trouwden twee jaar geleden. Bruno verhuisde, en woont nu op enkele minuten van Pand.A, in zijn ouderlijk huis in de Jan Palfijnstraat. Het is het gewezen pand van Fotografie Sabine Deknudt, zijn moeder (65). Ze ging vorig jaar met pensioen. “Ik ben hier opgegroeid en ben er ook gestart met draaien. In het weekend zat ik dan met maten in mijn ‘draaikot’, dus voor mij is het back to the roots.”

Op de gelijkvloers werd in dezelfde sfeer als voorheen Vinyl Corner ingericht, maar nu geniet Bruno een carte blanche wat betreft de achtergrondmuziek. “Hier kan ik mijn eigen ding doen en nu en dan experimentele jazz opleggen bijvoorbeeld (lacht). Je hebt hier ook andere passage. Het is eens een andere dynamiek. Ik was eigenlijk al even aan het spelen met het idee om te verhuizen, dus de klik was al gemaakt. Het zal nieuwe klanten aantrekken en mijn vaste klanten verhuizen mee naar hier. Het openingsweekend was alvast geslaagd.”

Voorlopig neemt Bruno enkel het rechterdeel van de gelijkvloers in. “Ik zie wel uitbreidingsmogelijkheden om nog meer vinyl uit te zetten en mijn tweedehandscollectie met platen aan 2 euro op te voeren of misschien ooit een café te starten, maar dat is nog toekomstmuziek.”

In Vinyl Corner vind je voornamelijk funk, soul, jazz, hiphop en blues. “Alles met een goede groove.” De platenwinkel is van dinsdag tot donderdag open van 11 tot 18.30 uur, vrijdag tot 20 uur en zaterdag tot 19 uur.