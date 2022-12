Brugse volkszanger Benny Scott gaf dit weekend zijn allerlaatse concert

“Ik heb het, eerlijk gezegd, eventjes moeilijk gehad. ‘t Bleef niet droog. Tegelijkertijd is er een zware last van mijn schouders gevallen”, zegt de Brugse zanger Benny Scott. Zondag gaf hij zijn allerlaatste concert na meer dan vijfitg jaar carrière: elf nummers tijdens de show ‘Winterleute’ van de Mugge van Brugge. Bij het zingen van het Brugs volkslied ‘k en Brugge in men herte’ kreeg Benny Scott een fikse krop in de keel.

In oktober al had de Brugse zanger Benny Scott (82) zijn afscheid aangekondigd: hij zou enkel nog drie keer optreden tijdens de show ‘Winterleute’ van de Brugse cabaretier de Mugge van Brugge in cultureel centrum De Dijk in Sint-Pieters. “Ik deed dat op vraag van een goede vriend, Frederik Thomas van radio VBRO. Want ik word in maart 83 jaar oud”, legt Urbain Schotte alias Benny Scott uit.

Elvis

“Ik wou dit weekend, als afsluiter van mijn carrière, per se drie Elvis-nummers brengen: een hulde aan mijn groot idool. Maar tijdens ‘k en Brugge in men herte kon ik het niet droog houden. Het deed mij veel. Gelukkig kon ik die ‘krop’ nadien wegzingen tijdens ‘White Christmas’. Waarom ik ermee ophoud? 35 jaar lang heb ik met live orkesten gewerkt, we speelden tachtig nummers per avond. Van rock’n roll tot tango en chachacha. Nooit had ik een blaadje nodig, met een partituur of liedjesteksten als geheugensteuntje.”

“Maar de laatste twee jaar kampte ik met faalangst op het podium: wat als ik een strofe vergeten was? Op den duur zit dat zo in je hoofd dat je echt begint te missen. Om diezelfde reden is Boudewijn de Groot ook gestopt met optredens. Zelf heb ik nooit met autocue gewerkt, maar je zou geen eten willen geven aan de vele zangers dat dit wel doen. Vorig weekend stierf ik bijna van de stress! Dat is de leeftijd! Er is een zware last van mijn schouders gevallen!”

Vlaanderen Zingt

“Of ik nu definitief stop? Ik heb enkel beloofd om nog mee te zingen tijdens Vlaanderen Zingt in Brugge. Meer niet, eindelijk kan ik tijd besteden aan mijn hobby’s. De tijd die mij nog rest wil ik boeken lezen over archeologie en de Tweede Werelddoorlog. en natuurlijk dvd’s van Elvis bekijken en beluisteren”, besluit Benny Scott.

