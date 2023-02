Brugse tweelingzussen organiseren een kamermuziekfestival

De Brugse tweelingzussen Emma en Astrid Wauters organiseren van 5 tot en met 9 juli in het stedelijk conservatorium kamermuziekdagen. Vier dagen lang leren amateurmusici er samen spelen. Met straatoptredens in Brugge en daarnaast elke avond concerten door professionele ensembles in de Ryelandtzaal. “We hopen deze zomer stagiairs, Bruggelingen én toeristen samen te brengen rond muziek”, zeggen de zussen.

Emma en Astrid zijn 31 jaar en groeiden op in Brugge. “Wij deden onze humaniora in het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis en volgden als tieners muzieklessen aan het stedelijk conservatorium. Nadien studeerde mijn zus Astrid cello aan het conservatorium van Brussel, ik specialiseerde mij aan de conservatoria van Antwerpen en Lyon in harp”, vertelt Emma.

Beide zussen wonen tegenwoordig in de hoofdstad, waar ze meer kansen hebben om als professioneel geschoolde artiesten te kunnen musiceren. “We vormen het duo Aznem – een knipoog naar onze twee voornamen – maar geven ook muziekles aan diverse conservatoria. Astrid in Brugge en Oostende, ik in Leuven, Schaarbeek en Torhout”, aldus Emma.

Derde editie

“Komende zomer organiseren wij al de derde editie van onze kamermuziekdagen in Brugge. De eerste editie was in volle coronaperiode, in héél korte tijd georganiseerd en voor alle aanwezigen een heerlijk moment om cultuur samen te kunnen beleven. En vorige zomer konden wij al acht musicerende groepen samenstellen.”

“Het idee is om amateurmusici die na hun lessen in het deeltijds kunstonderwijs stopten met hun hobby, een evenement aan te bieden waarop ze samen met anderen kunnen musiceren. We bieden hen de kans om als amateurmuzikant actief te kunnen blijven. Vijf leerkrachten zullen hen vier dagen lang onderrichten. Het is niet de bedoeling om hen een betere technische kennis van hun instrument bij te brengen, wel om hen beter in groep te leren spelen.”

Ook straatconcerten

“Er zijn leraars barokcello, harp, dwarsfluit en blokfluit. Elke avond, na een dag oefenen, zullen de groepen optreden in de Ryelandtzaal. En om van die vier dagen een echt festival te maken, zijn er ook ook straatconcerten voorzien. We richten ons op bestaande kamermuziekgroepen, die vanaf 1 maart kunnen inschrijven.”

“Aan individuele amateurmusici vragen we om hun profiel door te sturen, we verzamelen die info in een online document. Zo kunnen musici zelf nagaan of hun profiel matcht met iemand anders, kunnen ze met elkaar contact opnemen en misschien al samen oefenen ter voorbereiding van ons festival.”

“Naast de workshops voor amateurmusici loopt een concertreeks waar we hopen stagiairs, Bruggelingen én toeristen samen te brengen rond muziek. Het gaat om avondconcerten in de Ryelandtzaal, gespeeld door befaamde professionele ensembles. Deze concerten zijn toegankelijk voor iedereen. De kaarten zullen via In en Uit verkocht worden en kosten 15 euro”, aldus tweelingzus Astrid Wauters.

www. kamermuziekdagen.com.