Brugse singer-songwriter Human Without Gravity debuteert met single ‘Secret Place’

Het voorbije weekend heeft een Brugse singer-songwriter, die luistert naar de bizarre naam ‘Human Without Gravity’, voor het eerst live opgetreden in café De Loge in Gent. Achter dit mysterieuze project schuilt Lieselotte Verrecas.

“Ik heb lang zitten zoeken naar een artiestennaam”, bekent Lieselotte Verrecas (33), een van de vele Bruggelingen die na haar studies in Gent bleef ‘plakken’. “Human without gravity vat precies samen hoe ik mij voel. Ik zie het eerder als mentaal geen zwaartekracht hebben, het gevoel hebben dat je niet echt aanwezig bent in de wereld. Ik ben een nogal gevoelig persoon. Ik voel mij niet altijd thuis op de plek waar ik mij bevind, ik wil dan graag ontsnappen.”

“Mijn nieuwe single Secret Place ademt diezelfde sfeer uit: ik heb een tijdje in het centrum van Gent gewoond, op een hele drukke plek, met teveel prikkels en teveel lawaai. Dat liedje gaat over het verlangen naar een plek waar je echt jezelf kan zijn en rust kan vinden”, aldus Lieselotte Verrecas.

Kunstacademie

Ze volbracht haar humaniora aan de Brugse kunstacademie, waar ze ook zangles kreeg. Maar ze volgde ook zang en piano aan het Brugs muziekconservatorium. Haar hogere studies aan het Koninklijk Conservatorium in Gent maakte de Brugse niet af. Die ruilde ze in voor een job in de Gentse horecasector. Maar sinds kort is ze opnieuw beginnen studeren: sociaal werk in Gent.

“Ik zing al sinds mijn kindertijd: ik nam mijn favorieten liedjes uit de Radio Donna Top 40 op cassette op en zong alles na. Ik doe niets liever dan achter mijn piano te kruipen en liedjes te schrijven. Tot nu toe heb ik een drietal nummers. Voor Secret Place ben ik scheep gegaan met de Amerikaanse producer Andrew Caryl. Die zag het zitten om samen te werken, nadat ik een jaar lang een online songwriting programma gevolgd had.”

“Hoe zou je mijn stijl omschrijven? Ik zie mezelf als een singer-songwriter, heb veel geluisterd naar liedjes van Regina Spektor en Damian Rice. Hun krachtige songs zijn mijn grote inspiratiebronnen. Mijn liedjes kun je horen op Spotify en Bandcamp. Op laatstgenoemd streaming platform kunnen de luisteraars zelf en bedrag storten om aan te duiden hoeveel euro ze mijn liedjes waard vinden”, besluit Lieselotte Verrrecas, die in haar Gentse concert ook nummers van The Smiths coverde. Ze hoopt binnenkort in haar geboortestad Brugge te kunnen optreden.