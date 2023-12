Brugse rapster SPACEBABYMADCHA: “Ik moet mij in dat wereldje meer bewijzen, omdat ik geen mannelijke rapper ben”

2023 was de grote doorbraak voor de Brugse rapster SPACEBABYMADCHA. Ze stond op verschillende zomerfestivals, werkt aan haar derde EP en schreef de soundtrack voor de vrt-serie Roomies. Op 15 december zorgt ze voor een afterparty in de MaZ, na de dansvoorstelling ‘Havoc’ van Haider al Timini.

Twee maanden geleden verhuisde de Brugse Maya De Zutter (24) naar Brussel, waar ze in het Anderlechtse cultuurhuis Volta artiest in residentie is. Voordien mocht ze haar ding doen in Het Entrepot, maar de kosmopolitische hoofdstad biedt haar meer kansen.

Diversiteit

“In Brussel kan ik ongegeneerd mezelf zijn. Die openheid heeft Brugge niet, ook al zet mijn geboortestad met de opkomende jongerenscène veel stappen vooruit. Brussel voelt als een tweede thuis. In Brugge miste ik de diversiteit, die een bron is voor creativiteit”, zegt de rapster, die negen jaar geleden in het vierde jaar van Mariawende met de hulp van een klasgenoot haar eerste track in zong.

Haar artiestennaam SPACEBABYMADCHA (SBM) staat symbool voor de connectie die ze voelt met het universum en is een uiting van haar spirituele ik. “Het is de kern van wie ik ben, mijn ziel. Madcha is mijn bijnaam, een verwijzing naar mijn voornaam”, verklaart de Brugse.

De Ziel

Filosofie, spiritualiteit en een positieve boodschap staan centraal in de teksten die MC SPACEBABYMADCHA rapt én zingt. “Ik mediteer en lees graag. Dat geeft rust in mijn hoofd, net als working out en basketballen. Dagelijks beoefen ik ademhalingstechnieken. Met lezen bedoel ik non-fictie. Vooral filosofische boeken. Momenteel ben ik ‘De Ziel’ van Inayat Khan aan het lezen. Een boek over het bewust worden van je innerlijke zelf”, legt SBM uit.

Haar raps staan mijlenver van de vaak seksistische teksten van mannelijke, vooral Amerikaanse rappers. “Of rap en hiphop vrouwonvriendelijk zijn? Ik voel mij niet geïntimideerd door die mannen en sta sterk in mijn schoenen. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik altijd al het gevoel had dat ik mij in dat wereldje meer moest bewijzen, omdat ik geen mannelijke rapper ben. Slechts langzamerhand is er een kentering en zie je meer vrouwelijke rappers op festivals. Maar het blijft een mannenwereldje”, vervolgt de Brugse.

Soundtrack

Maya woont in Brussel samen met haar vriendin. Het nummer ‘On Me’, dat de soundtrack vormt van de vrt -serie ‘Roomies’ en haar naar de finale van De Nieuwe Lichting op StuBru loodste is een ode over de liefde. Deze zomer stond ze op Dour, Couleur Café en in zaal Paradiso in Amsterdam. Straks vertrekt ze met haar voor een concert met het indie-pop trio Uwase.

Dezer dagen zit Maya ook in de studio voor de opnames van haar derde EP, als voorbereiding van een nieuwe tournee volgend jaar. “’t Is gek he. Ik heb dit jaar 15.000 nieuwe fans bereikt op Spotify. Eindelijk kan ik van mijn muziek leven”, zegt de Brugse. Ze gaat muzikaal een iets andere richting uit: “Alternatieve trap, experimentele drum’n base. Maar ook zeker popinvloeden. Allez: ik doe mijn eigen ding!”

Info: www.decemberdance.be