Brugse pianist Kris Defoort schrijft liedcyclus in opdracht van het Concertgebouw

De Brugse pianist Kris Defoort, seizoenscomponist van het Concertgebouw, kreeg een creatieopdracht van deze Brugse muziektempel: een liedcyclus componeren. Het resultaat ‘Pieces of Peace’ is te horen op vrijdag 3 februari om 20 uur in de kamermuziekzaal en maakt deel uit van het intieme muziekfestival tête-à-tête.

Het concert van Kris Defoort trapt het muziekfestival tête-à-tête in Brugge af: tijdens de maand februari biedt het Concertgebouw veertien intieme duo-concerten aan. Bovendien realiseert kunstenaar Floris Vanhoof de installatie ‘Antenna’, die verbeeldt hoe elektromagnetische golven worden opgepikt in de ruimte en omgezet in vibrerende snaren van een vleugelpiano…

Synthese

Seizoenscomponist Kris Defoort, een Brugs jazzpianist die uitweek naar Brussel, staat bekend om zijn brede muzikale horizon. Vanuit een achtergrond in zowel klassieke muziek als jazz ontwikkelde hij een persoonlijke muzikale taal. De gloednieuwe liedcyclus Pieces of Peace vormt een synthese van de rijke bagage die de componist door de jaren heen heeft opgebouwd.

Belangrijk hierin is zijn samenwerking met de Hongaarse jazzzangeres en stemkunstenaar Veronika Harcsa, een van zijn oud-leerlingen aan het Brussel Conservatorium. Samen gaan ze aan de slag met poëtische teksten, onder andere de kolder van Roethke maar ook gedichten van Bruggeling Peter Verhelst.

Innerlijke vrede

Voor Pieces of Peace voegt Defoort nog drie muzikanten toe aan het duo met Harcsa. Het gaat om Lode Vercampt (cello), Jean-Philippe Poncin (klarinetten) en Benjamin Sauzereau (elektrische gitaar). In het concert speelt ook elektronica een rol: Harcsa gebruikt een loop station en Sauzerau manipuleert zijn gitaarklank met pedalen.

Met de titel Pieces of Peace verwijst Defoort niet naar grote politieke statements. “Ik wil vooral de kracht van de muziek laten spreken. De rijkdom van de muzikale ervaring kan dan weer wel bijdragen aan de innerlijke vrede van de luisteraars. Het wordt kamermuziek-jazz, een sfeerscheppend concert voor fijnproevers.”

Info: www.concertgebouw.be