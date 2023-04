Brugse muziekmanager Simon Lamont: “Mijn band Ramkot speelt met Metallica!”

De Gentse rockgroep Ramkot mag het voorprogramma van Metallica in Amsterdam spelen. Dat is deels te danken aan een Bruggeling, met roots in Anzegem: muziekmanager Simon Lamont (29). Een portret van een kleine rebel.

De liefde dreef Anzegemnaar Simon Lamont in maart 2020 naar Brugge. Hij trok toen in bij zijn Brugse vriendin Emma Belmans, en recent heeft hij in de Breydelstad zijn eigen kantoor als muziekmanager geopend.

In de genen

Het stond in de sterren geschreven dat Simon Lamont iets met muziek zou doen.

“Het zit ongetwijfeld in mijn genen: mijn opa Michel Delombaerde was accordeonist en fleurde in de jaren 50 tot 70 vele Vlaamse bals en trouwfeesten op. Hij maakte deel uit van een balorkest dat jaarlijks honderden optredens verzorgde om mensen aan het dansen te krijgen.”

“In mijn tienertijd was ik een kleine rebel en een slechte leerling. Ik heb mijn humaniora nooit afgemaakt en heb pas nadien, via de middenjury, mijn diploma voor het secundair onderwijs behaald, zodat ik toch toegang kreeg tot de hogeschool en in Hasselt muziekmanagement kon studeren.”

Niet meekunnen

“Sedert mijn vijftiende maak ik zelf muziek, samen met mijn broer Guillaume. Hij speelt gitaar, ik drums. We vormden het bluesrockgroepje Black Tolex. Gaandeweg besefte ik dat Guillaume veel meer muzikaal talent heeft. Hij trok naar het conservatorium en maakt nu deel uit van de Gentse rockgroep RHEA.”

“Ik kwam tot de vaststelling dat mijn vaardigheden vooral lagen in het regelen van zaken, een strategie uitstippelen, optredens boeken. Want ik kon niet meer mee met de andere groepsleden, die muzikaal veel verder evolueerden. Bijgevolg heb ik mij toegelegd op muziekmanagement.”

“Eerst deed ik het voor mijn eigen groepje Black Tolex. Tijdens mijn studies in Hasselt vroeg de Brugse zangeres Josefien Deloof om ook haar manager te zijn. Zo ging de bal aan het rollen. Nadien kreeg ik de vraag van andere bands om het ook voor hen te doen. Onder meer dus van RHEA, die in 2016 finalist van De Nieuwe Lichting was.”

Piramide

Wat is dat dan eigenlijk, dat ‘muziekmanager’? “Niet het ambetant ventje dat bands afschermt van de pers en bepaalt wie wanneer mag geïnterviewd worden! Dat is de tourmanager! (lacht) Ik vergelijk mezelf liever met een voetbaltrainer: ik bepaal de tactiek; tijdens de match – de tournee, de cd-opnames – kan die aangepast worden.”

“Het klinkt misschien arrogant, maar de muziekmanager staat bovenaan in de piramide. Hij staat in voor alles, ook het financiële en het juridische aspect. Hij geeft opdrachten aan anderen: hij contacteert bijvoorbeeld een boekingskantoor om de shows te regelen, onderhandelt met platenfirma’s. In overleg met de band bepaal ik wat we wanneer willen doen: in de zomer op een festival? Of liever eerst in een kleine zaal concerteren?”

Haarsnit

“Het kan strategisch interessant zijn om een exclusief concert te spelen op één festival. Als je op de affiche van Werchter of Pukkelpop geraakt, kun je een band op een hoger niveau brengen. Je krijgt meer persaandacht. Dan is het handig om ervoor te zorgen dat je in september een nieuwe cd uitbrengt.”

“Je brengt dan in primeur live al enkele nummers op een zomerfestival. Maar om de volle aandacht van de media te krijgen, moet je een mooi verhaal rond je groep brouwen. Het imago dat je voor je bands creëert is heel belangrijk. Dat gaat heel ver: van fotoshoots, over haarsnit tot artwork op de platenhoes.”

Netwerk

“De Belgische muziekwereld is klein, ik ben er op natuurlijke wijze in gerold. Het is een people’s business. Als je dat netwerk kent, openen er zich vele deuren voor jou. Ik doe het nu al tien jaar en heb vijf jaar gewerkt voor het grootste Belgische bureau: Gentle Management, dat Triggerfinger, Selah Sue en Novastar begeleidt.”

“Sedert begin dit jaar heb ik mijn eigen bureau. Als muziekmanager krijg ik een percent op de gages van de groepen. Mijn grootste wapenfeit tot nu toe? Het Gentse trio Ramkot is op 29 april de support act van Metallica, wanneer deze metalband in Amsterdam optreedt. Dat RHEA, de groep van mijn broer, in 2022 op de main stage van Werchter stond, was ook een mooie realisatie.”

Gitaarrock

“Daarnaast ben ik manager van de Wevelgemse postmetalband Stake en van DIRK. uit Tielt, die de Ancienne Belgique uitverkocht en dezer dagen met dEUS op tournee is. Ik specialiseer mij in het wat steviger werk, alternatieve gitaarrock, de muziek die ik zelf graag hoor, en heb ook Shht, Hideous en X!NK onder mijn hoede.”