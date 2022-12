Brugse muziekinstrumentenbouwers houden open atelier

Op zondag 4 december houden vijf Brugse muziekinstrumentenbouwers een open atelier in The Jamn Academy. “We willen ons werk meer bekend maken bij een breder publiek”, zegt gitaarbouwer Ralph Bonte.

Het zijn gitaarbouwers Benedict Minne, Dirk De Roo en Ralph Bonte, drumbouwer Dirk Defauw en saxofoonbouwer Karel Goetghebeur die de handen in elkaar slaan voor dit evenement dat plaatsvindt in muziekschool- en repetitieruimte The Jamn Academy langs de Pathoekeweg 34 C.

De Brugse instrumentenbouwers stellen vast dat best wel wat mensen hobbymatig bezig zijn met het maken van muziekinstrumenten, maar dat slechts een kleine minderheid er een job van maakt. “Sommigen van ons doen het in bijberoep, anderen zijn er fulltime mee bezig, maar alle vijf doen we het met volle goesting”, zegt gitaarbouwer Ralph Bonte.

Rondleidingen

“We kwamen als Brugse professionele muziekinstrumentenbouwers af en toe wel eens samen om wat bij te praten en zo viel de suggestie om eens een open atelier te houden”, vult saxofoonbouwer Karel Goetghebeur aan. Volgens Ralph Bonte is de hoofdreden voor dit initiatief het bekender maken van hun werk bij een breder publiek. “Hoewel de meesten van ons ook al klanten tot ver buiten de landgrenzen hebben, merken we af en toe nog dat mensen niet op de hoogte zijn van ons bestaan.” Tijdens dit Open Atelier zullen er rondleidingen zijn in The Jamn en de intrumentenbouwers geven met plezier uitleg over hun werk.