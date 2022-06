Brugse jazzpianist Kris Defoort wordt seizoenscomponist in het Concertgebouw

Verhalen vormen het thema van het nieuwe cultureel seizoen 22-23 in het Concertgebouw in Brugge. De Brugse jazzpianist Kris Defoort wordt seizoenscomponist. Seizoensdenker Neske Beks heeft bijzondere aandacht voor zwarte auteurs.

Tijdens seizoen 22–23 eisen verhalen de absolute hoofdrol op in Concertgebouw Brugge. Dans en muziek putten gretig uit bestaande verhalen, verklaren ze dood of wekken nieuwe vertellingen tot leven. “Verhalen komen aanwaaien uit alle windstreken, en vliegen ook de terracotta muren buiten want Shakespeare wist het al: All the world’s a stage”, stelt artistiek directeur Jeroen Vanacker

Nieuwe concepten

Nieuwe concepten als De Makers en Deep Listening Days en muziektheaterfestival All Arias voegen boeiende wendingen toe aan het verhaal, maar ook vertrouwde plotlijnen – van Bach Academie over CLUB Surround tot de tweede editie van het kamermuziekfestival Têtes-à-têtes – geven het verhaal vaart. Met multidisciplinair kunstenaar Neske Beks en rasartiest Kris Defoort maken nieuwe hoofdpersonages hun opwachting.

Van de vertellingen van Duizend-en-een-nacht, gedichten van Petrarca, een klassieke mythe als Dido & Aeneas, De Kleine Zeemeermin of de laatste uren van Jezus: dans en muziek nemen al eeuwen hun toevlucht tot sterke verhalen. Seizoensdenker Neske Beks heeft bijzondere aandacht voor wat zwarte auteurs als Toni Morrison en Maya Angelou te vertellen hebben.

Troost

Kunstenaars zoals choreograaf Jan Martens, pianist-componist Frederik Croene of auteur Dominique De Groen gaan op zoek naar nieuwe verhalen als antwoord op en troost voor onze vaak verontrustende toekomstbeelden. In dat rijtje past ook seizoenscomponist Kris Defoort. Meer actuele thema’s duiken op in het muziektheater, onder meer in muziektheaterfestival All Arias.

Seizoensfotograaf Bas Losekoot weet dat ook op straat de verhalen voor het grijpen liggen. Na fotografieprojecten in Azië, Afrika en Noord-Amerika trok hij in Brugge de straat op om de diversiteit van een levende stad in beeld te brengen. Het Concertgebouw trekt eveneens naar buiten, naar locaties die mee de sfeer en invulling van het verhaal bepalen – een zeecontainer vol virtual reality op ’t Zand, eeuwenoude kerken of de kleinste hoekjes van de Brugse binnenstad tijdens Iedereen Klassiek.

Info: www.concertgebouw.be