Brugse Emmely Brion vraagt met eerste single ‘Ravijn’ respect voor kwestbare mensen

“Met mijn single ‘Ravijn’ vraag ik wat meer aandacht en respect voor kwetsbare mensen met een onzichtbare aandoening. Hun talent wordt niet erkend. Integendeel, vaak worden ze bespot”, vertelt de jonge zangeres Emmely Brion, die zelf aan ADHD en het syndroom van Gilles de la Tourette lijdt.

Ik kan mijn leven weer opbouwen. Krijg mij klein! Ik ben een vechter, een danser. Ik laat het niet meer raken. Wat ze willen is dat ik hardop ga….

Deze woorden zingt de Brugse Emmely Brion (26) in haar debuut Ravijn, een Nederlandstalig popnummer dat ze onder de artiestennaam EMS liet opnemen door de Gentse producer Lavito Beats. Het nummer is via onder meer Spotify en TikTok te beluisteren. Zelf heeft EMS inmiddels 33.000 volgers op de sociale media.

Ocean Dust

“Ik zing al sinds mijn zesde levensjaar, toen mijn papa voor mij een micro kocht. Tot drie jaar geleden beperkte dit zich tot zingen onder de douche thuis – vooral de hits van Lady Gaga en Shakira – maar in 2019 werd ik zangeres van Ocean Dust, een indiepop bandje uit Izegem dat op Spotify zijn debuutalbum Tangled in delight uitbracht. Maar ik wou met een eigen single een persoonlijke boodschap uitbrengen en mijn eigen emoties ventileren.”

“Zelf lijd ik aan twee aandoeningen, die mijn dagelijks leven beïnvloeden: ADHD en het syndroom van Gilles de la Tourette. Ze zorgden voor pesterijen op school, toen ik kunstonderwijs bij de Maricolen volgde. En ze zorgden ervoor dat mijn tijdelijk contract in de kinderzorg niet verlengd werd. Ik werd er ook herhaaldelijk door afgewezen in de liefde, gelukkig toont mijn huidige vriend Gio (Giorgi) veel meer begrip!”

Stress

“Als kind stond ik vaak alleen op de speelplaats. Velen dachten: er is iets mis met dat meisje, maar ze konden het niet duiden. Ik kwam chaotisch over, kon mij niet concentreren, vergat dingen. Onverwachts schelden doe ik niet, maar ik betrap er mij op dat ik op momenten van stress kuch.”

“In de muziek vond ik een uitlaatklep voor mijn aandoeningen. Zingen werkt voor mij therapeutisch. In mijn liedje Ravijn uit ik mijn diepste gevoelens en ervaringen. Bovendien wil ik anderen inspireren. Ik vraag aandacht voor mensen met een depressie, autisme, ADHD, CVS… Ben wie je ben, een ander zal niet bepalen hoe je moet staan in het leven!”

Anders

“Het liedje is een kreet voor respect voor kwetsbare mensen, die ook talenten hebben. Met wat begeleiding kunnen die ontwikkeld worden. In onze huidige samenleving moet alles zo snel gaan. Wie niet mee kan, wordt gedumpt. Lange tijd heb ik mezelf niet kunnen accepteren. Ik was ik onzeker, ik had weinig eigenwaarde. Gelukkig heb ik de knop kunnen omdraaien en accepteer ik dat ik anders ben.”