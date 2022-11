Brugse deejay Hubert Serlet klaar voor Villa Djava-fuif: “Ik draai geen nummer van Meatloaf”

Op zaterdag 12 november is er in Het Entrepot in Brugge een Villa Djava-fuif. Organisatoren Femke den Hollander en Jan Vander Plaetse overtuigden deejay Hubert Serlet om zijn legendarische Brugse danstempel nog eens te laten herleven.

Corona had een einde gemaakt aan de jaarlijkse Villa Djava-fuiven, die sedert 2011 in Brugge plaatsvonden. Deejay Hubert Serlet (67) zag het, na enig aandringen, opnieuw zitten om plaatjes te draaien en de sfeer van zijn vroegere, alternatieve discotheek te doen herleven.

Alternatieve disco

Voor de niet-ingewijden: verwacht geen Zillion-toestanden! Hubert Serlet opende de Villa Djava op 3 oktober 1984 in een voormalig fabriekspand langs de Langerei in Brugge. “Het idee rijpte, nadat mijn toenmalige vriendin Lily Breunig in de Langestraat het new wave café Feme Fatale begonnen was. Er ws nood aan iets groters in Brugge, waar de jongeren konden dansen. Toen De Lege Ruimte, waar een dansgroep repeteeerde, vrij kwam, heb ik dat fabriekspand met een minimum aan investeringen omgebouwd tot alternatieve discotheek.

De laatste nacht in discotheek Villa Djava in 1993. © Hubert Serlet

De Villa Djava dankte zijn succes aan de laagdrempeligheid en de nonchalante stijl. Iedereen was er welkom: newwaver, hiphoppers, rockers en mensen in kostuum dansten er probleemloos naast elkaar. Negen jaar lang, van 1984 tot 1993, runde Hubert Serlet deze discotheek. De muziek die hij er draaide, evolueerde van new wave over funk tot grunge. Af en toe waren er klachten over nachtlawaai, de stedelijke milieudienst plaatste een geluidsbegrenzer.

Nadien opende Hubert Serlet met Les Pas Perdus in de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis een tweede danstempel, maar dat project bleek niet succesvol. Sedertdien helpt hij zijn echtgenote Sandra Dewachtere in haar fotostudio ZoomZone in Zedelgem.

Aili

Wat mogen de danslustigen zaterdag verwachten? Hubert Serlet: “Geen pure nostalgie met dansnummers uit de jaren ‘80 en ‘90, want ik volg de nieuwe muzikale trends nog altijd nauwgezet op. Zo hou ik erg van de Japans-Belgische artieste Aili, die enkele weken geleden de nieuwe Cactus Club opende. Ik merk dat er niet alleen 50-plussers opdagen voor de Villa Djava-fuiven, maar ook 30’ers en 40’ers die mijn discotheek nooti gekend hebben. Wellicht kennen ze mij als deejay op de bals populaires in het Graf Visartpark.”

“Funk, hiphop, rock en misschien wat techno. Dansmuziek van de jaren ‘60 tot nu. Wat je op mijn draaitafel nooit zult zien liggen, is stampers als ‘The Summer of 69’ van Bryan Adams of ‘Paradise by the dashboard light’ van Meatloaf. Ik krijg daar de kriebels van! Dat niemand durft die plaatjes aan te vragen, zaterdag! Ik draai al een beetje tegen mijn zin ‘Allez Allez’ van de gelijknamige groep, omdat het zo’n ambiance nummer is”, glimlacht Hubert Serlet.

Info: https://www.facebook.com/events/1128674821060249