Brugse cafébazen vinden geluidsnormen voor Klinkende Kroegen te streng en dreigen deze zomer af te haken

Stad Brugge lanceert een oproep naar kroegbazen om deze zomer deel te nemen aan Klinkende Kroegen en WIJklanken. Al minstens vier herbergiers die vorig jaar deelnamen, houden hun kandidatuur in beraad. Ze vinden de geluidsnormen te streng en hekelen de boetes. Hoe grot is de bereidheid van de Brugse cafébazen om nog deel te nemen?

Nog tot 28 februari kunnen Brugse kroegen hun kandidatuur indienen voor Klinkende Kroegen in de Brugse binnenstad en WIJklanken in de deelgemeenten. Klinkende Kroegen vindt plaats op de woensdagavonden in juli en augustus, WIJklanken op de dinsdagavonden in dezelfde periode. Vorig jaar haakten enkele kroegen af, onder meer door de strenge geluidsnormen en bijhorende boetes voor lawaaioverlast.

Levendige stad

Nu roept cultuurschepen Nico Blontrock de Brugse cafés op toch om deel te nemen. Hij vindt steun bij burgemeester Dirk De fauw. “Deze evenementen zorgen voor sfeer in onze stad en deelgemeenten. Ze versterken niet alleen de horecasector, maar dragen ook bij aan een levendige en aantrekkelijke stad. We hopen op een sterke deelname, zodat we samen een muzikale zomer kunnen beleven.”

Van de zestien Brugse kroegen die vorig jaar deelnamen, houden er al zeker vier hun kandidatuur in beraad. De zaakvoerders van Punta Est in de Predikherenstraat en Lio’s in het Zonnekemeers willen een vergadering met het stadsbestuur afwachten. “Met de huidige geluidsnormen stoten we op onze limieten om een concert in open lucht te kunnen organiseren. Het risico is groot”, luidt het.

Boete

‘t Verdriet van België in de Sint-Jansstraat aarzelt: “Ik heb pas vorig jaar voor het eerst deelgenomen en kreeg meteen een boete, maar ik heb nog wat marge”, luidt het met een glimlach. De Reisduif in de Langerei heeft zich opnieuw kandidaat gesteld, ondanks één boete vorig jaar.

La Casita op het Sint-Salvatorskerkhof, Molenhuis in de Potterierei en The Monk in de Vlamingstraat tekenen present: “We werden vorig jaar bij The Monk niet geconfronteerd met geluids-overlast.”

Bij Paula Mostaert in de Geldmuntstraat zien ze geen enkel probleem: “We boeken een solo artiest die binnen een akoestisch concert verzorgt voor maximaal veertig toeschouwers. Dat is van een andere orde dan voor sommige cafés die buiten op een pleintje een optreden organiseren.”

Meezingen

John de Ridder van ‘t Kroegstje in de Carmersstraat is, samen met Liesbeth De Reyghere van De Vlaamse Trine op het Kraanplein, al twee keer gaan praten met burgemeester Dirk De fauw. “Die gesprekken hebben niks opgeleverd. Via ons WhatsApp-groepje onder de horecabazen proberen we op één lijn te staan en hopen we op een aanpassing van de strenge geluidsnormen.”

John de Ridder van ‘t Kroegstje: “Enkel omdat het publiek Wonderwall van Oasis begon mee te zingen, sloeg de geluidsmeter tilt en moet ik nu een zware boete betalen.” © Davy Coghe

“Ik heb al twee boetes gekregen, maar ik heb die nog niet betaald. Het gaat om sommen van 1.450 en 1.550 euro. Mijn advocaat vecht ze juridisch aan. Vorig jaar kwamen ze het geluid meten, we bleven onder de maximumgrens. Alles was in orde, tot de toeschouwers op straat Wonderwall van Oasis luidop begonnen mee te brullen, zodat de geluidsmeter tilt sloeg.”

Te streng?

“93 dB voor optredens in buitenlucht is te streng. Kijk, twee jaar geleden waren er nog 35 cafébazen kandidaat voor Klinkende Kroegen. Er diende lotje getrokken te worden, want er was slechts plaats voor 30 optredens. Vorig jaar waren er slechts 16 kandidaten, ze kregen allemaal een vergunning. Ik vraag mij af hoeveel er nog zullen overblijven deze zomer”, aldus John de Ridder.

Volgens deze herbergier hanteert het stadsbestuur twee maten en twee gewichten. John de Ridder: “Voor de Bavik Dagen op de Markt en Vlaanderen Zingt wordt 95dB als norm gehanteerd. De Warmste Week kreeg zelfs een uitzondering tot 98 dB en dreigde er anders mee niet naar Brugge te komen.”

John de Ridder: “De Stad hanteert twee maten en twee gewichten”

“Waarom kreeg ik in 2022 een boete van 1.550 euro, terwijl De Vlaamse Trine slechts 750 euro boete moest betalen? Je moet al veel pinten tappen om dat bedrag terug te winnen. Een artiest met klankinstallatie boeken kost al vlug 2.000 euro. Als dezelfde geluidsnormen opnieuw van kracht worden, vrees ik dat meerdere cafés zullen afhaken.”

Geen gelijk speelveld

Sandra Timmerman, voorzitter van Horeca Brugge, vindt het veelbetekenend dat de stad nu al een algemene oproep moet lanceren: “Niet alle kroegen die vorig jaar deelnamen, zijn nog even happig. en dat terwijl Klinkende Kroegen een instrument zou moeten zijn om Brugse ondernemers te ondersteunen. Er is geen gelijk speelveld inzake geluidsnormen.”

Volgens burgemeester Dirk De fauw blijven de geluidsnormen exact dezelfde als vorige jaren: “Voor openluchtoptredens geldt een maximum van 93 dB, terwijl indooroptredens tot 90 dB mogen gaan. Vorig jaar werden slechts drie processen-verbaal opgemaakt voor inbreuken op de geluidsnormen. Aangezien er geen sprake is van een strengere aanpak, vrezen we niet dat er cafés zullen afhaken.”

Afwijkingen

Het stadsbestuur laat wel meer decibels toe bij stedelijke initiatieven, zoals Benenwerk en Feest in ’t Park. Volgens Dirk De fauw zijn dit totaal andere activiteiten: “Een optreden in een café, vaak in een woonwijk, is niet vergelijkbaar met een groot festival op een ruime locatie zoals het Astridpark.”

“De context, schaal en ligging zijn anders en vragen een andere aanpak. Het maximaal toegelaten geluidsniveau is afhankelijk van de locatie en het aantal bezoekers. Voor concerten op ‘t Zand, de Vismarkt, het Kraanplein, Het Entrepot en het station is 90 dB toegelaten voor evenementen tot 300 toeschouwers, 93 db voor maximaal 1.500 toeschouwers en 95 dB voor meer publiek.”

“Voor Zeebrugge Strand, de Markt, de Burg, het Minnewater en het Astridpark gaat het, volgens het aantal aanwezigen, om respectievelijk 92, 95 en 98 db. Dat zijn al afwijkingen op de Vlaamse geluidsnormen.”