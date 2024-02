Brugse cafébazen spelen hoofdrol in nieuwe videofilm van hardrocktrio BEUK

In de nieuwe video ‘Loop naar de hel’ van het hardrocktrio Beuk figureren de cafébazen van drie bekende Brugse rockkroegen als bandleden.

Loop naar de Hel” is de tweede nieuwe single dit jaar van hardrocktrio BEUK. In de unieke video figureren de cafébazen van drie bekende Brugse rockkroegen als bandleden. “Loop naar de Hel” komt op radio en digitale kanalen. De song werd live voorgesteld op 2 maart in het jubileumconcert 10 jaar BEUK in Cactus Muziekcentrum Brugge.

In de video wordt BEUK gespeeld door de cafébazen van de meest bekende rockkroegen in Brugge:Karel Hessels (Charlie Rockets), Vincent De Jaegher (De Kelk) en Pieter Ver Eecke (The Crash).

Sluitingsuur

De“Het nummer ‘Loop naar de Hel’ gaat over de uitgelaten sfeer in een café tegen sluitingsuur”, legt bassiste en zanger Roel Jacobus van BEUK uit. “Je kent het gevoel: iedereen heeft nog zin in een voorlaatste glas en niemand wil naar huis.”

BEUK werkte voor deze single opnieuw samen met producer Ace Zec, bekend van Rhea, Ramkot, King Hiss, Spoil Engine, Cobra The Impaler, Customs…

“Loop naar de Hel” hoor je hier: https://bfan.link/loop-naar-de-hel

Video

De video zie je op: https://www.youtube.com/watch?v=-nB2-jstBps