Brugse Bobcat Marc Vandepitte: “Ik wil de liefde voor Dylan delen”

Op vrijdag 3 juni brengen The Tambourine Men, enkele Brugse Dylan-vertolkers, een hommage aan deze Amerikaanse muzikant en Nobelprijswinnaar in de Brugse stadsschouwburg, naar aanleiding van zijn 81ste verjaardag. Maar dé Brugse Bobcat is ongetwijfeld Marc Vandepitte.

“Mijn passie voor deze bard begon in het vijfde middelbaar in OLVA, toen ik voor de Engelse les een bespreking moest maken van een Engelse song”, herinnert de Assebroekse verzekeringsmakelaar Marc Vandepitte zich nog.

Hurricane

“Ik zette mijn tanden in het 20 strofen lange lied Hurricane over een ten onrechte ter dood- veroordeelde zwarte bokser, Rubin Carter. Van dan af liet hiss Bobness me niet meer los. Bijna dagelijks galmden de tonen en noten uit het rijke oeuvre van deze Little Big Man uit mijn cassettespeler of de versterker van de pickup.”

“Veel aandacht ging naar het analyseren van de teksten. Naast protestsongs als Masters Of War en With God On Our Side schreef Dylan tientallen bloedmooie lovesongs (Make You Feel My Love) én religieus geïnspireerde meesterwerken. Maar daarover zijn de meningen verdeeld.”

Verjaardag

“Op 24 mei 2021 werd Dylan 80, dat moest gevierd te worden! Voor enkele Brugse Dylanfans die als eerbetoon een mooi programma in elkaar gestoken hadden was corona de spelbreker. De maatregelen lieten op dat moment slechts toe om in open lucht met maximum 50 mensen samen te komen. Bijgevolg werd het een intiemer privé-evenement in het loungy Dok Brugge langs de Pathoekeweg. Het opzet was om 25 van de beschikbare plaatsen in te vullen met jongeren tot maximum 25 jaar. Zo geschiedde.”

“Bijgevolg werd een belangrijk punt van mijn bucket list, mijn liefde voor deze zanger delen met anderen, gerealiseerd. Inmiddels heeft mijn echtgenote, Reina, ook de microbe te pakken”, aldus Marc Vandepitte, die een uitgebreide collectie Dylan-memorabilia bezit. Zelfs Heaven’s Door Whisky uit de Dylan distilleerderij in Tenessee, met speciaal ontworpen whiskyglazen.

Freewheeler

Dit Brugse Dylan-koppel beleefde vele ‘magische’ momenten. Marc Vandepitte: “Een bedevaart met onze freewheeler Citroën Méhari uit 1976, genoemd naar de tweede lp van Dylan, naar Barcelona om er een optreden mee te pikken, het opzoeken van de roots van Bob in New York met in Greenwich een remake van de hoes van die Freewheelin’ Bob Dylan. We hebben al meer dan dertig concerten van Bob Dylan, overal in Europa, bijgewoond. Twee jaar geleden in duo met Neil Young in Hyde Park in Londen.”

Relikwie

“Toen Reina op 2 juni 2020 zestig jaar werd, viel op haar verjaardag, na veel lobbywerk, een persoonlijke door Dylan geschreven verkaart in de bus. Een relikwie!”, aldus Marc Vandepitte, die nog een bezoek plant aan het gloednieuwe Bob Dylan-center in Tuscan (VS): “Geen andere artiest heeft ooit zoveel awards gewonnen, waaronder de Nobelprijs, een Oscar, tien Grammy’s en de Pulitzer. May You Stay Forever Young Bob!”

Op 4 juni buigen Lara Taveirne, Jan De Smet en Saskia De Coster zich over de literaire verdiensten van Bob Dylan, op 5 juni brengen Patrick Riguelle en Guy Swinnen een eerbetoon in de schouwburg. Info: www.ccbrugge.be