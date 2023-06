Brugse Beiaardconcerten: vuurdoop voor Brecht Berteloot

Op zaterdag 17 juni starten de zomerse beiaardconcerten. Ze betekenen de echte vuurdoop voor Brecht Berteloot als nieuwe adjunct-stadsbeiaardier. Samen met zijn collega Jean-Pierre Hautekiet en met zijn vader, stadsbeiaardier Wim Berteloot zal hij voor een primeur zorgen: het zeshandig bespelen van de Brugse beiaard!

Op het programma staat onder meer Conquest of Paradise van Vangelis! Het is niet de enige nieuwigheid deze zomer. Stadsbeiaardier Wim Berteloot legt uit: “We breken met een traditie, de avondconcerten beginnen voortaan om 20 uur in plaats van 21 uur. Op vraag van het stadsbestuur. Men rekent erop dat Bruggelingen een uurtje vroeger meer geneigd zullen zijn om nog uit hun luie zetel te komen.”

Actueel

Afwisselend met Brecht en Jean-Pierre zal Wim Berteloot deze zomer opnieuw op woensdag, zaterdag en zondag 352 van de 366 treden van het Belfort beklimmen om tegen 11 uur de beiaard te bespelen. “Ik probeer actueel te zijn. Toen Tina Turner stierf, speelde ik een nummer van haar en de toeristen zijn verheugd als ik Ed Sheeran vertolk.”

Deze zomer verzorgt de Brugse Klokkenspelvereniging acht concerten met gastbeiaardiers. Opvallend: een duet met kathedraalorganist Ignace Michiels en een beiaardplusconcert met celliste Judith Groen en pianist Boudewijn Zwart. “De vorige keer dat dit duo te gast was, schreef een krant Groen-Zwart speelt op de Markt. Toen daagden Cerclefans op die dachten dat De Vereniging iets organiseerde”, aldus Wim Berteloot.

Info: www.museabrugge.be