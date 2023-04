Brugse band speelt op 21 april covers in country- en bluesrockgenre: Serendipity debuteert in Daverlo

De nieuwe Brugse band Serendipity maakt op vrijdag 21 april haar debuut in cultuurzaal Daverlo in Assebroek. “We spelen vooral covers in het country- en bluesrockgenre, maar hebben de ambitie om op termijn ook eigen nummers te brengen”, zegt bassist Geert Balbaert.

Wie graag eens een gloednieuwe band ontdekt, en dat ook nog eens gratis, kan op vrijdag 21 april terecht in cultuurzaal Daverlo. Daar speelt de Brugse band Serendipity haar eerste optreden voor publiek. “We noemen het wel nog een try-out, en dus is het inderdaad gratis”, vertelt bassist Geert Balbaert, die al meer dan veertig jaar muziek speelt bij diverse bands in het Brugse.

Serendipity bestaat verder nog uit Yari Balbaert (zoon van Geert) op gitaar, Dirk Defauw op drums en de zangeressen Tessa Cappan en Ramona Cocis.

“Mijn zoon en ik repeteerden al een tijdje bij The Jamm, het muziekcentrum van Dirk Defauw. Dirk is een heel goeie drummer en we wilden al een tijd eens met hem samenspelen in een band”, gaat bassist Geert verder. “Hij zag dat ook wel zitten, en tijdens een karaoke maakten we dan kennis met Ramona Cocis en haar vocale talenten. Ook zij wilde meedoen, ook al omdat haar stijl goed aansluit bij het country- en bluesrockgenre dat we willen brengen. Maar ze wilde niet alle zang alleen op zich nemen, en daarom heeft Dirk Defauw ook Tessa Cappan aangebracht, die hij kende omdat ze zangles volgde bij The Jamm.”

En zo begon het gezelschap zo’n acht maanden geleden te repeteren. Volgende week vrijdag om 20 uur staan ze dus voor hun vuurdoop in zaal Daverlo in Assebroek.

Opnames

“Zoals gezegd brengen we dus vooral covers van country- en bluesrocknummers, van artiesten zoals Kylie Morgan, Carrie Underwood en Grace Potter. Om ons zelf verder te kunnen promoten, zodat we boekingen binnen krijgen, gaan we binnenkort enkele opnames maken om te laten horen aan organisatoren en promotoren”, verduidelijkt Geert. “En we hebben ook de ambitie om op termijn eigen nummers te brengen.”

(PDV/foto DC)