Brugs weekend voor jonge strijkers

VIVA organiseert op 4 en 5 maart in het Concertgebouw een weekend voor jonge strijkers van 6 tot 16 jaar.

Beginner of al wat ervaren, iedereen is welkom. Het wordt een weekend vol muzikale workshops, repetities en activiteiten waarbij jongeren hun strijktalent kunnen ontdekken en samen leren musiceren. Op zaterdag 4 maart staat de contrabas centraal, want dan viert VIVA het 250-jarig bestaan van de contrabas. Tijdens het slotconcert met giga-basorkest op zondag 5 maart laten alle deelnemers de bassnaren trillen.

Info: www.concertgebouw.be