Brugs Symfonisch Orkest Artis Dulcedo viert 25ste verjaardag met jubileumconcert voor een goed doel: armoedebestrijding

Het Brugs symfonisch orkest Artis Dulcedo vierde zijn 25ste verjaardag op zondag 8 mei met een jubileumconcert in het Concertgebouw in Brugge. Het concert werd mee georganiseerd door het Willemsfonds, dat de opbrengst schonk aan de vereniging De Link, dat de armoede in de regio bestrijdt.

Het jubileumconcert was oorspronkelijk gepland op 18 december 2021 maar werd wegens corona verplaatst. Artis Dulcedo, een orkest voor enthousaste amateurs, werd opgericht in 1997 door enkele muziekminnende vrienden. Het is uitgegroeid tot een ensemble met 45 strijkers en 15 blazers met slagwerk.

Sinds de oprichting en tot 2019 werd het geleid door Steven Decraene, die opgevolgd werd door Niels Hap. Per kalenderjaar realiseert het twee muzikale programma’s met twee à drie uitvoeringen.

Concert

Sedert vijftien jaar onderhoudt Artis Dulcedo goede relaties met het Willemsfonds Brugge, dat voor haar leden en sympathisanten een concert op touw zet. “Sinds 2015 werken de twee Brugse verenigingen nog nauwer samen, zodat het concert in de stadsschouwburg of in het Concertgebouw kan plaatsvinden”, zegt Katrien Dotsaelere, voorzitter van het Willemsfonds.

Voorafgaand aan het concert was er een receptie in De Brug waar het Willemsfonds de opbrengst van ‘het concert voor vriendschap en verdraagzaamheid’ aan een goed doel schonk. Rudy De Cock mocht een cheque van 1500 euro in naam van De Link in ontvangst nemen.

De Link is een vereniging die de armoede bestrijdt. Ze zet ervaringsdeskundigen in, zodat hulporganisaties gerichte hulp kunnen bieden. Kwetsbare mensen krijgen zo een opleiding en kans op werk.

Info : www.delinkarmoede.be