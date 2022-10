Brugs strijkorkest BRYGGEN in één week tijd zes keer op een Brugs podium

De komende week staat het Brugse strijkorkest BRYGGEN maar liefst zes keer op een podium in zijn thuisstad. Dat is vooral de verdienste van violiste Jolente De Maeyer, die het Kamerorkest Brugge van een artistieke dood redde en nu ook Vlaamse subsidies binnen rijfde.

De Vlaams-Brabantse Jolente De Maeyer (38) begon op vierjarige leeftijd viool te spelen, studeerde aan de gerenommeerde internationale muziekschool van Yehudi Menuhin in Londen, aan de conservatoria van Londen en Berlijn én aan de muziekkapel van Koningin Elisabeth.

In 2009 werd zij halve finaliste in de Koningin Elisabethwedstrijd. Ze geeft les aan het conservatorium van Tilburg en is concertmeester bij verschillende ensembles. Ze bracht vorig jaar de cd ‘Remains’ uit, die zij samen met haar echtgenoot Nikolaas Kende, een half Hongaarse, half Belgische pianist, opnam.

Geen dirigent

“Mijn band met Brugge startte toen het Kamerorkest Brugge mij vele jaren geleden vroeg om als soliste mee te spelen”, vertelt Jolente De Maeyer. “Het opmerkelijke van dit ensemble is dat het, net als BRYGGEN, geen dirigent had. Dat is redelijk uniek. De eerste violist fungeert als concertmeester.”

“Zoiets geeft aan het ensemble een andere dynamiek en meer vrijheid. Het maakt het meer geschikt voor samenwerking met andere kunstvormen, zoals dans en theater. Onze musici staan trouwens bij een concert vrij op het podium, ze zitten niet neer. Ze staan niet altijd in dezelfde opstelling.”

“In 2015 vroeg de raad van bestuur van het Kamerorkest Brugge mij om de nieuwe artistiek leider te worden, maar het orkest raakte zijn subsidies kwijt. Het einde dreigde, ik wou dat ensemble geen stille dood laten sterven. Het Kamerorkest Brugge was immers de opvolger van het Collegium Instrumentale Brugense en zou in 2020 zijn 50ste verjaardag vieren. Daarom probeerde ik het orkest nieuw leven in te blazen.”

Toelage

“BRYGGEN nam wel de geschiedenis en de bagage van de vorige orkesten mee. Het Collegium Instrumentale Brugense begon als een barokorkest, het Kamerorkest Brugge evolueerde naar 20ste eeuwse muziek. Met BRYGGEN gaan we nog een stapje verder. De naam is niet toevallig verkozen en verwijst tegelijkertijd naar de oorspronkelijke naam van Brugge, die Scandinavisch is voor ‘aanlegplaats’, én naar het Noorse Bryggen, de meest noordelijke Hansa-stad.”

“Ons programma focust zich op Noord-Europese componisten, ook hedendaagse. Sommigen onder hen schrijven veel composities voor onze bezetting. BRYGGEN is een ensemble met 17 strijkers: enkel violen, altviolen, cello’s en contrabassen!”

Subsidies

Recent kreeg BRYGGEN als enige nieuwkomer in het Vlaamse culturele veld, binnen de categorie klassieke muziek, een positief advies over zijn subsidieaanvraag. “Van 2023 tot 2027 genieten we jaarlijks een structurele toelage van 266.000 euro”, zegt Jolente De Maeyer. Eind volgend jaar wil zij in het Concertgebouw een eerste cd met BRYGGEN opnemen. En deze week is het strijkorkest maar liefst zes keer te zien in Brugge.

Op 27 oktober speelt het orkest in het Concertgebouw de ontroerende ‘Metamorphosen’ van Strauss, het mysterieuze en erg virtuoze concerto ‘Malédiction’ voor piano en strijkers van Liszt en ‘Viatore’ van de Letse componist Peteris Vasks. “Als bisnummer vertolken we wis en zeker Skandinavische folk. Al moet dat nog een verrassing zijn”, knipoogt de violiste.

Zwanen

Van 27 tot en met 29 oktober vertolkt BRYGGEN vijf keer de familievoorstelling ‘Zwanen’, met muziek van Jean Sibelius, Edvard Grieg, Max Richter en Nicholas Britell in de stadsschouwburg. “We toeren daar al een jaar mee rond, eindelijk kunnen we deze voorstelling, waarvan de titel uiteraard refereert naar de Brugse zwanen, voor het eerst in onze thuisstad spelen. Drie schoolvoorstellingen en zaterdag twee keer voor Iedereen Klassiek”, besluit Jolente De Maeyer.

Info: www.bryggenstrings.be