Bruggelingen Kobe Gregoir en Daniël Dehulster over hun nieuwe Izzy Jazz Club: “Een vast publiek hebben we al”

Izzy Jazz Club, het initiatief van Bruggelingen Kobe Gregoir en Daniël Dehulster draait op volle toeren in de intieme kelder van brouwerij De Halve Maan op het Walplein. Een gesprek.

Het bloed kruipt waar ‘t niet gaan kan: Bruggeling Daniël Dehulster, die van 1983 tot 2004 jazzkroeg De Versteende Nacht in de Langestraat runde en aan de wieg stond van de vzw Take Five en de Jazz Summerdays, startte na de eerste coronalockdown met het organiseren van kleine concerten in brouwerij De Halve Maan op het Walplein. Hij vond in brouwer Xavier Vanneste een medestander: een Brugse ondernemer met een passie voor jazz.

Bebop

“Na verloop van tijd herstelde het massatoerisme zich in Brugge. De luisterconcerten werden alsmaar meer achtergrondmuziek. Voor de muzikanten die kwamen spelen was dit niet zo aangenaam”, bekent Daniël Dehulster. “Dat was de trigger om het heft in eigen handen te nemen en samen met Kobe Gregoir een nieuw initiatief te starten.

“De naam ‘Izzy Jazz Club’ is een verwijzing naar de legendarische bebop trompettist Dizzy Gillespie. We kregen de toestemming van Xavier Vanneste om in de bijzonder gezellige en intieme kelder van de brouwerij een jazzclub op te richten.”

Drummer

Bruggeling Kobe Gregoir (27) is zelf een jazzdrummer. Hij studeerde af aan het koninklijk conservatorium van Den Haag en speelde al vaak met musici als Jef Neve, Bart Defoort, John Ruocco en Carlo Nardozza. Hij heeft net zijn eigen kwintet gevormd ‘Kobe Gregoir Group’, waarmee hij volgend jaar een eerste cd wil uitbrengen.

Daarnaast is hij ‘invaller’ voor de Hop Sh Bam Connection, een band die voor Lindy Hop dansers speelt. Naast het spelen en componeren van jazznummers maakt hij deel uit van de vzw 22 die het September Jazz Festival in Damme op touw zet.

70 zitplaatsen én bar

“Ik heb Daniel leren kennen toen ik optrad in jazzkroeg 27 Bflat in de Sint-Jakobsstraat”, vertelt Kobe Gregoir. “Nadien nam ik geregeld deel aan de jam sessions in De Halve Maan. Van het een is het ander gekomen. We vonden dat een jazzclub een culturele meerwaarde kan betekenen voor onze vaderstad. Onze jazzkelder heeft 70 zitplaatsen én een bar!”

Vult Izzy Jazz Club de leemte in die KAAP op jazzvlak gelaten heeft in Brugge? Daniël Dehulster: “KAAP brengt nog altijd prachtige concerten in Brugge, wel in een ander kader. De regelmaat in onze programmering zorgt er wel voor dat we al een vast publiek verworven hebben, onder wie veel jazzliefhebbers die vroeger op post waren in De Werf. We verwennen hen met een extra plek, waar ze twee keer per maand kunnen komen genieten van aankomend talent en van vaste waarden in de jazzwereld.”

Belgische jazz

Kobe Gregoir vult aan: “We mikken vooral op muziek die we zelf leuk vinden, daar zit veel Belgische jazz bij. Maar ook af en toe buitenlandse bands, zoals Tristan Guillaume (Frankrijk), Enrico Le Nico (Italië) of Marcio Philomena (Brazilië). Dat ik zelf al met verschillende gerenommeerde musici samen speelde, maakt het makkelijker om hen te boeken”, knipoogt Kobe.