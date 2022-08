Bruggeling Wannes Loosveldt: “Strandfestival Bomboclat in Zeebrugge is divers en inclusief. Geloof in diversiteit is niet abnormaal!”

“Bomboclat is een inclusief én divers strandfestival, conform van het doel van onze DO vzw. Onze samenleving is niet meer zo wit als sommigen geloven”, zegt medeorganisator en Bruggeling Wannes Loosveldt. Zeebrugge Bad maakt zich op voor een weekend vol afrobeats en dancehall.

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus verwacht Bruggeling Wannes Loosveldt (34) telkens 6.000 festivalgangers voor Bomboclat, het bordje ‘sold out’ mag zeker voor zaterdag bijna uit de schuif gehaald worden. Hoe belandde de voormalige uitbater van het Brugse café De Vetten Os in de festivalscene?

“Ik ben geluidstechnicus van opleiding”, vertelt Wannes, voormalig leerling van OLVA en het Sint-Andreasinstituut. “Toen ik samen met mijn broer Pieter De Vetten Os runde, was ik vaak freelance medewerker op festivals. Ik heb onder meer vijf jaar lang met heftrucks en hoogtewerkers rondgereden op Tomorrowland.”

“In ons café gaven we vaak reggaefeestjes. Van jongs af aan ben ik fan van die Jamaicaanse muziek. Samen met mijn twee broers én mijn moeder ben ik vroeger vaak naar Reggae Geel geweest.”

Team DAMP

“Toen we merkten dat het genre leeft bij jongeren, hebben we met ons dj-team DAMP onder de noemer Nah Mean in het Entrepot en de MaZ reggae- en dancehall feestjes georganiseerd. Ik wou dat eens uittesten op het strand van Zeebrugge, een Nah Mean XL. Mijn broer Bram, die jaren bij Gent Jazz en Jazz Middelheim verantwoordelijk was voor de financiën, vond een tweedaags festival beter.”

“In maart 2017 kregen we de vergunning voor de eerste editie van Bomboclat. We mikten aanvankelijk op het laatste weekend van juli. We dachten dat er tijdens het bouwverlof veel festivalgangers zouden opdagen. Maar het goot regen, de allereerste editie van ons festival mislukte grandioos. Voor de tweede editie kozen we het voorlaatste weekend van augustus en… de zon scheen!”

TikTok

“Aanvankelijk gingen we erg breed qua genres, met ook old school reggae. Nadien heb ik mijn hart gevolgd en opteerde ik voor dancehall en afrobeats. De meest beluisterde liedjes op TikTok tegenwoordig zijn afrobeats. Een artiest als Burna Boy heeft zelfs een hit met Ed Sheeran!”

“Bomboclat is niet mainstream, we mikken op een doelpubliek. Ik stel vast dat veel jongeren die fan zijn van een genre, niet graag naar een groot festival gaan, maar een evenement verkiezen waar enkel hun geliefde muziek te horen is. Veel festivals hebben het moeilijk, behalve die niche evenementen. Denk aan het succes van WECANDANCE.”

“Bomboclat telt vier podia, met evenveel genres. De deejays van de Brusselse club Dyoukes staan garant voor een bombastic party, dj Black Mamba van StuBru heeft aandacht voor de underground afro niche, Nah Mean bouwt een feestje, onze DO vzw bemant de vierde Culture Crossing stage.”

Culture Crossing

“DO vzw heeft immers een project genaamd Culture Crossing. Onder deze noemer organiseren we events samen met cultuurhuizen om hun publieksbereik te verruimen. Zij trekken hoofdzakelijk een ouder en vaak wit publiek aan. De demografie van de maatschappij is veranderd, we zien dit graag weerspiegeld in het bereik van de cultuurhuizen. Zo kunnen ze een plaats zijn waar we van elkaars cultuur leren. Bomboclat is ook een plaats waar culturen elkaar ontmoeten”, klinkt het.

“Wij stellen de bezoeker niet in vraag: come as you are! Mensen met hoofddoeken, bandana’s of schaarser geklede festivalgangers zijn allemaal welkom en mogen zichzelf zijn op Bomboclat. Geloof in diversiteit is niet abnormaal, integendeel: het is normaal. Maar in onze huidige samenleving ligt dat blijkbaar ietsje moeilijker. Hetzelfde geldt voor mensen met een beperking: voor rolstoelgebruikers voorzien we wandelpaden in het zand.”

Refu Interim

“Voor de opbouw van Bomboclat doen we een beroep op tien vrijwilligers van Refu Interim: vluchtelingen die de handen uit de mouwen willen steken. Zo zien de andere werknemers hun vooroordelen tegenover nieuwkomers verdampen.”

“Daarnaast heeft Bomboclat een ecologisch charter ondertekend. Vorig jaar liep er een en ander mis tijdens de afbraak, waardoor de valse indruk werd gewekt dat we een afvalberg gecreëerd hadden. We werken nu samen met Ecofest, dat alle afval handmatig sorteert en verwijdert. Persoonlijk geloof ik niet echt in de ecologische impact van herbruikbare bekers, omdat je die zes keer moet gebruiken vooraleer je een minder grote voetafdruk achterlaat dan voor wegwerpbekers.”

Dam?

“Dat sommige strandcabinehouders niet blij zijn met een zomer vol festivals, begrijp ik deels. Als kind vertoefde ik jaren aan de cabine van mijn ouders. Bomboclat is wel veel kleinschaliger dan WECANDANCE. Na de zomer wil ik gerust met hen in gesprek gaan, zodat we voor de komende jaren een oplossing vinden die voor iedereen goed is. Het evenementenstrand dichter bij zee plaatsen, is moeilijk, want de dienst der Kust laat niet toe dat je met zand een dam bouwt tegen springtij….”