Bruggeling Franky Bruneel wint de Oscar van de blues

Bruggeling Franky Bruneel (52), uitgever van het magazine ‘Back to the roots’, heeft de Keeping The Blues Alive Award gekregen: de hoogste internationale onderscheiding die een niet-muzikant in de blues kan krijgen.

Acteurs winnen Oscars, artiesten een Grammy of een Blues Music Award, wetenschappers een Nobelprijs. Dié belangrijkheid hebben de Keeping The Blues Awards in de blueswereld. Het is de eerste keer dat een Belg deze eer te beurt valt, en dan nog een Bruggeling!

The Blues Foundation motiveert de toekenning van de prijs aan Franky Bruneel als volgt; “In 1982, toen hij vijftien was, startte Franky Bruneel met zijn eigen blues radio show, Back to the Roots, op verschillende lokale en nationale radiozenders in België.”

Europese tours

“Vanaf 1991 begon Franky Bruneel bluesconcerten te organiseren en bracht Amerikaanse artiesten voor tours naar Europa. Hij boekte bekende bluesmuzikanten als Carey Bell, Rod Piazza & The Mighty Flyers, Bob Corritore & The Rhythm Room All-Stars, Kim Wilson’s Blues Revue, Mud Morganfield.

“In 1995 bracht hij Back To The Roots uit als een fanzine met bluesnieuws en cd-recensies. Tegenwoordig is het een 64 bladzijden tellend glossy tijdschrift dat vijf keer per jaar verschijnt. Naast interviews en duiding over de blues bevat het ook de meest volledige blueskalender in de Benelux. Back To The Roots is het enige bluestijdschrift in de Nederlandse taal.”

Verdiende winnaar

“Franky Bruneel adviseerde festivalorganisatoren, onderhandelde bij platenmaatschappijen en bracht zelf drie bluescompilaties uit. Veertig jaar in de bres voor de bluesgemeenschap als dj, schrijver, fotograaf en uitgever maakt hem en verdiende winnaar van deze award”, aldus de internationale jury van The Blues Foundation.