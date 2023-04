Brugge schrapt stadsfestival Moods! om budgettaire redenen

Deze zomer wordt het stadsfestival Moods! in Brugge geschrapt. Om budgettaire redenen. Maar afsluiter Benenwerk blijft behouden en wordt versterkt.

“Cactus Muziekcentrum, dat de programmering voor Moods! verzorgt, kwam af met de mededeling dat ze dit stadsfestival niet meer kon organiseren binnen het vooraf bepaalde budget. Wegens de algemene prijsstijgingen”, zegt de Brugse burgemeester Dirk De fauw.

“Het alternatief was om alle concerten, ook de optredens op de Burg, betalend te maken. Dat zag Cactus zelf niet zitten. Bijgevolg kozen we ervoor om met het geld dat voorzien was voor Moods! de afsluiter Benenwerk nog te versterken.”

Alternatief

Cultuurschepen Nico Blontrock vult aan: “Voor 2023, 2024 en 2025 is in ons meerjarenplan 100.000 euro voor Moods! en 175.000 euro voor Benenwerk voorzien. Dat blijft behouden, alleen gaat nu jaarlijks 275.000 euro naar Benenwerk. We zullen voor onze ballroom brugeoise met nog meer podia en meer live optredens werken. Liever één sterk evenement dan twee halfslachtige manifestaties.”

“Ondertussen wordt gezocht of er in de toekomst een alternatief voor Moods! mogelijk is. Hoe dan ook, zonder groot podium op de Burg. We kregen teveel klachten van gidsen, fotografen en trouwers dat dit podium drie weken lang het zicht op het stadhuis stoorde.”