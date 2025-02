Brugge krijgt dit najaar een doom-metal festival vol zware gitaren in Cactus Club

Bruges La Morte? Bruges is Doomed! Met een nieuw festival en een concertreeks voor heavy music bouwen alternative metal promotor Samhain en Cactus Muziekcentrum verder aan het aanbod zware metalen in het Venetië van het noorden. Op 26 oktober presenteren ze een eerste event in Cactus Club, met op de affiche onder andere High On Fire, Conan en Lowen. Hou alvast uw oordopjes bij de hand…

Samhain, dat met festivals in Maastricht en Antwerpen de vingers strak aan de pols houdt van de zware gitaren, is een kwaliteitsmerk voor fans van metal, doom, psych en aanverwanten. Na eerdere succesvolle avonden met onder andere Uncle Acid & The Deadbeats, Alcest, Wolves In The Throne Room, Blackbraid en Psychonaut slaan Cactus Muziekcentrum en promotor Samhain nu de handen in elkaar voor het eerste festival in Cactus Club én het eerste indoor-metal festival van Brugge: Bruges is Doomed.

Doom-metal

Met eerste namen High On Fire, Conan en Lowen brengt Bruges is Doomed drie legendarische doom-metal bands naar Brugge. Het Amerikaanse High On Fire, gekend voor hun mix van doom, sludge en stoner-metal met trashmetal invloeden, is de band rond Sleep gitarist Matt Pike. Conan is dan weer een van de zwaarste groepen in de Britse metal scene. Vanuit Londen verovert Lowen de wereld met hun progressive doom, gekenmerkt door zware en melodieuze gitaartapijten, complexe songstructuren en invloeden uit traditionele Oosterse muziek.

Meer namen worden binnenkort bekend gemaakt. Voor wie nog meer heavy music wil consumeren in Brugge is er goed nieuws: na het festival komt er ook een nieuwe concertreeks onder dezelfde naam. Maar nu dus eerst het festival op 26 oktober in Cactus Club. Tickets voor Bruges is Doomed gaan meteen in verkoop via www.cactusmusic.be en kosten 48 euro.

Gewapend beton

Wat meer uitleg over de groepen die nu al vastliggen. High On Fire is sinds 1998 één van de meest invloedrijke alternatieve metalbands uit de Verenigde Staten. De groep uit Oakland werd opgericht door Matt Pike, gitarist van Sleep, en heeft op dit moment bassist Jeff Matz (Zeke) en drummer Coady Willems (Big Business, Melvins) in de rangen.

Met hun logge en zware geluid, gekenmerkt door omlaag gestemde gitaren, donderende drums en de korrelige strot van Pike, bouwt High On Fire geluidsmuren van gewapend beton. Door daar stevige thrash metal-invloeden aan toe te voegen duwt High On Fire het gaspedaal bovendien stevig in. Die combinatie geeft hun sound met een intense kracht en snelheid die de groep onderscheidt van genregenoten. De band bracht ondertussen negen albums uit, waaronder het in 2019 met een Grammy bekroonde ‘Electric Messiah’. High on Fire geldt als één van de krachtigste livebands in het circuit, altijd met een spoor van vernieling in hun kielzog.

Britse barbaren

Zwaar, zwaarder, zwaarst is het motto van de groep Conan. Deze Britse barbaren zenden seismische trillingen door het middenrif van elk die het waagt dicht bij de speakers te komen staan. De doom-metal meesters uit Liverpool walsen steevast als een steam roller over hun publiek, spierballen rollend met hun down-tuned riffs en slepend tempo. Conan heeft een back catalogue van vijf albums en huist op dit moment op Napalm Records. Ze zijn één van de meest geliefde bands in het genre. kortom : ze zijn de koningen van de brutaliteit!

De alternatieve Amerikaanse doom-metalband High on Fire. © Cactus Muziekcentrum

Vanuit Londen verovert Lowen de wereld met hun progressive doom, gekenmerkt door zware en melodieuze gitaartapijten, complexe songstructuren en invloeden uit traditionele Oosterse muziek. Lowen is voor zangeres Nina Saeidi een eerbetoon aan haar Iraanse roots, maar ook een statement naar haar land van afkomst waar het voor vrouwen verboden is te zingen en waar metal in de ban gedaan wordt door het religieuze regime.

Op hun laatste plaat ‘Not Go To War With The Demons Of Mazandaran’ (2024) verfijnt Lowen hun sound, met toevoeging van Midden-Oosterse instrumenten en ritmes. Boven alles is de stem van Saeidi een absolute showstopper. Lowen is één van de grote beloftes in de progressive metal.