Brugge heeft een nieuwe jazzclub in brouwerij De Halve Maan

Jazzmuziek is bij velen minder gekend maar daarom niet minder populair. Ook in Brugge is Deze muziek aan een opmars bezig. Bruggelingen Kobe Gregoir en Daniël Dehulster, beiden geen onbekenden in de Brugse jazzscene, organiseren elke maand jazz concerten in Estaminet ’t Hamerken, de bruine kroeg in de historische kelders van brouwerij De Halve Maan.

Voor de organisatoren is de Brugse jazzscene geen onbekend terrein. Daniël Dehulster organiseerde zelf jarenlang jazzconcerten in zijn jazzkroeg De Versteende Nacht. Daarnaast organiseerde hij ook jazz summer days en andere jazzconcerten in Brugge. Tijdens één van die concerten ontmoette hij Bruggeling Kobe Gregoir. Kobe werd al op jonge leeftijd gebeten door de jazzmicrobe. Hij maakte van zijn passie zijn beroep en studeerde aan het befaamd Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Vandaag is hij een beloftevol drummer en mede-organisator van tal van jazzconcerten, waaronder september jazz.

Vaste plek

Door verschillende samenwerkingen tussen de programmator en muzikant kwamen beiden tot de vaststelling dat een vaste plek voor jazz een meerwaarde kan betekenen voor Brugge. Ze startten samen de Izzy jazz club waar jong en internationaal jazztalent een podium krijgt. Met deze kleinschalige concerten willen ze jazz laten bruisen in Brugge en de Bruggelingen warm maken voor dit muziekgenre.

Schepen van cultuur Nico Blontrock legt uit: “Brugge is een muzikale stad. Dat zie je in het straatbeeld zeer duidelijk aan ons Concertgebouw, dat merk je aan de vele festivals die er plaatsvinden, aan de vele koren, ensembles en muziekgroepen die er hun thuis hebben. Ik ben er dan ook van overtuigd dat jazz zijn plaats verdient in Brugge. Met de opstart van deze club, door twee Bruggelingen die gepokt en gemazeld zijn in het wereldje, zal het genre volgens mij een mooie boost krijgen, net zoals ik dat indertijd dikwijls in De Versteende Nacht heb mogen meemaken.”

Schepen Franky Demon bekent: “Ik ken Kobe al van toen hij klein was en zag hem uitgroeien tot een uitstekende muzikant. Dankzij zijn internationale connecties in de jazzwereld kunnen concerten zoals de Izzy jazzclub plaatsvinden in Brugge. Hij zorgt samen met Daniël voor een gevarieerd programma met zowel de bekende jazz artiesten als jonge en minder bekende namen. Zelf deelde hij al het podium met gerenommeerde artiesten als Jef Neve. Ik weet zeker dat Kobe een grote naam wordt in de jazzwereld.”

Opkomende artiesten

Er stonden al mooie namen op het podium bij de Izzy jazzclub, waaronder Jasper Blom (Nl), Frank Vaganée, Teun Verbruggen, Bart Defoort, … Maar het publiek kon ook kennis maken met nieuwe opkomende artiesten als zangeres Julie Honorez, Drummer Tristan Guillaume, de mannen van Shikata Ga Nai, …

Het programma van 2023 is alvast ook veelbelovend. Meer info vind je op www.izzyjazzclub.com