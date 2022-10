Broelbabbel met Luc Keppens: “Ik heb ook de fantasie, kunst en muziek nodig”

Op zijn LinkedIn-pagina beschrijft Luc Keppens zich als een ‘experienced retail and private banker, with additional communication and project management skills in international business environment’. En dat kunnen we alleen maar beamen. Maar de topbankier laat zich niet alleen definiëren door een indrukwekkende carrière in de economische sector, als cultuurliefhebber nam hij eerder dit jaar de fakkel over van Jo Libeer als voorzitter van Wilde Westen.

Luc Keppens is geboren in Dendermonde in 1958. Tijdens zijn studies in Leuven ontmoette hij de Kortrijkse Annemie Vanneste, met wie hij twee dochters heeft. Luc woont intussen al meer dan 40 jaar in Kortrijk. Luc studeerde Germaanse filologie en Amerikanistiek aan de KU Leuven. Daarnaast behaalde hij een licentiaatsdiploma in bedrijfsadministratie aan de Vlerick Leuven Gent Management School (huidige Vlerick Business School).

“Culturele passie is niet begraven”

Na enkele jaren in de kmo-wereld te werken, kwam Luc terecht in de banksector bij de Generale Bank. Hij was accountmanager tot 1990 om erna commercieel directeur te worden in Kortrijk tot 1996 en vervolgens Brussel. Daarna werkte Luc vier jaar in Utrecht bij de fusie van Fortis en twee jaar in Rijsel als regionaal directeur voor het noorden van Frankrijk. Sinds 2016 is hij verantwoordelijk voor alle alternatieve merken onder de BNP Paribas Groep, is Luc CEO bij Fintro, zetelt hij in de raad van bestuur van bpost bank en is hij voorzitter van Demetris.

Toch zou hij naar eigen zeggen niet kunnen overleven in een louter economische wereld. De voorbije jaren heeft hij zich meer en meer geëngageerd in musea en literaire tijdschriften en bracht hij in 2020 zijn eerste boek uit Vaccins in voorbereiding, een essay over de coronapandemie en haar impact, gevolgen en kansen. Volgens Luc hebben de economische en culturele sector elkaar nodig. “Ik heb heel bewust gekozen om in de bank te werken, een realistische job, maar alleen dat was niet genoeg. Ik heb ook de fantasie, kunst en muziek nodig. Die twee houden elkaar in evenwicht. De culturele passie is niet begraven.”

Wilde Westen

De vorige voorzitter van concert- en festivalorganisator Wilde Westen (voorheen bekend als De Kreun en Festival van Vlaanderen, red.) was Jo Libeer. Hij schoof Luc naar voor als kandidaat-opvolger. “We kennen elkaar al heel lang uit de bedrijfswereld. Jo wist dat ik cultuurliefhebber was en dat de functie me zou aanspreken. Als er zaken op mijn pad komen die in mijn kraam passen dan doe ik het, zolang ik de energie heb”, vertelt Luc.

Intussen mag hij zichzelf al zes maanden voorzitter noemen van Wilde Westen, een uniek multigenre organisatie die toonaangevend is op het gebied van geluidkunst, hedendaags, jazz, klassiek, pop en rock. “We gaan de kruisbestuiving met andere disciplines niet uit de weg”, zegt directeur Tom Vangheluwe. “We streven naar een evenwichtig aanbod van nationale en internationale (sub)toppers, afgewisseld met opmerkelijke undergroundacts. Daarnaast organiseert Wilde Westen ook een aantal omkaderende muziekeducatieve activiteiten die zowel publiek als actieve muzikanten willen informeren en inspireren.”

Welvarende streek

Jammer genoeg is het een moeilijke periode voor de kunst in het algemeen, zeker na corona, en voelt ook de culturele sector de gevolgen van de huidige crisissen. Al ziet Wilde Westen geen zwarte sneeuw. “Als voorzitter heb ik het plezier dat ik naar de lange termijn mag kijken. Zelfs in oorlogstijden gingen mensen op zoek naar cultuurbeleving, maar de behoefte moet te betalen zijn”, gaat Luc verder.

“Door mijn ervaring in de zakenwereld weet ik dat je op korte termijn beslissingen moet kunnen nemen. Maar het Wilde Westen is een zeer goed gemanaged culturele institutie, ik moet me daar niet te veel in moeien en zal dat ook niet doen. Een cultureel bedrijf dat afhangt van zijn raad van bestuur om te overleven heeft geen toekomst. Ik ben hier als klankbord om te sparren met het team en kijk als voorzitter voornamelijk naar de toekomst. Wat zijn nieuwe manieren om te zorgen voor financieringen en een duurzame omgeving om dit verder te laten bestaan en te laten groeien. Kortrijk is een heel welvarende streek, maar welvaart in een culturele woestijn, daar wil niemand wonen. Ik zie het als mijn persoonlijke missie om iets terug te geven aan de maatschappij. Ik heb veel energie over en wil die daarin steken.”

UNWRAP

Tom beaamt dat het Wilde Westen een sterk en complementair team heeft, met zin voor kruisbestuiving en opportuniteiten. Samen organiseren ze een honderdtal concerten per jaar en zetten ze hun schouders onder vijf festivals: Sonic City, Festival van Vlaanderen Kortrijk, BOS! festival, Jazz Cats en sinds vorig jaar UNWRAP., een samenwerking met DAE van Howest. “Met dit festival kijken we naar de toekomst van entertainment. Alles wat op het raakvlak zit tussen de muziek- en kunstsector en de technologisch sector. Het is een ambitieus project met veel groeimarge. Het is altijd mijn overtuiging geweest om gestaag te groeien. Niet te snel of te groot willen gaan is volgens mij een succesformule, iets wat we hebben bewezen met Sonic City.”

Voorzitter Luc Keppens kijkt met veel optimisme naar de toekomst van Wilde Westen. “Een cultuurorganisatie die zowel met pop, rock en klassieke en futuristische technologie bezig is, creëert een interessante dynamiek. Een die klaar is voor de toekomst en haar uitdagingen”, besluit Luc.