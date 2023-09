Brihang wordt even marktkramer om derde album ‘Droomvoeding’ te promoten

Over een tiental dagen verschijnt het nieuwe album ‘Droomvoeding’ van Brihang. Die plaat wil hij ook letterlijk op de markt brengen en daarom zal de rapper uit Knokke-Heist zich voor vijf dagen omtoveren in marktkramer. Op de markt van Gent, Brugge, Brussel, Kortrijk en Leuven zal Brihang de vinylplaat van zijn album verkopen. “Het aantal exemplaren is gelimiteerd, maar je kan er ook andere vinylplaten en cd’s vinden”, deelt hij op zijn sociale media. Daarbij hint hij al even naar het nieuwe album met de tekst “Als marktkramer ben ik geboren!”.

Op 6 oktober verschijnt het nieuwste album van Brihang en net die dag zal hij de vinylplaat ervan als marktverkopen op de Vrijdagmarkt in Gent. De dagen erna kan je Boudy Verleye met zijn nieuwe plaat terugvinden in Brugge, Brussel, Kortrijk en Leuven. Een bijzondere promo van de West-Vlaming, die niet verlegen is om een stunt – op Pukkelpop deelde hij duotickets uit voor zijn nieuwe shows door een T-shirt in het publiek te smijten – uit te halen.

Droomvoeding

Dat album heet ‘Droomvoeding’, de term die gebruikt wordt als je een baby moet wakker maken om te eten. Eerder al loste hij de nummers ‘Tussenin’ en ‘Telefoontje’. De titel is een verwijzing naar zijn vrouw en twee kindjes. Want naast de pandemie, waar hij bijna niet kon optreden, waren de afgelopen drie jaren een pittige periode voor Boudy.

En dat wordt voor luisteraars al meteen duidelijk in het eerste nummer, waar zijn dochter letterlijk de aandacht opeist terwijl Brihang een tekst opneemt. Brihang probeert om tussen de alledaagse waanzin in vooral elke dag opnieuw een balans te vinden, net zoals iedereen. Een meesterlijk herkenbaar album.

Begin oktober zal Brihang voor het eerst optreden met zijn nieuwe album in de Acienne Belgique in Brussel. Op Pukkelpop kondigde hij de rest van zijn concertreeks voor 2024 aan. En die ticketverkoop loopt als een trein. Tickets en info: www.brihang.be.