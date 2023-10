Brihang trapt concertenreeks af met zinderende show in AB

Brihang trapte vrijdagavond 27 oktober zijn concertenreeks voor zijn nieuwe album ‘Droomvoeding’ af met een zinderende show. Het was een poëtische tocht door o zo herkenbare emoties en prachtige metaforen afgewisseld met zijn kenmerkende stuntelige bindteksten en kwetsbare eerlijkheid. De ideale combinatie, zo bewijst Brihang het telkens opnieuw. “Ik doe nu al mijn best hé, maar tegen de derde show wordt het nog beter.”

Vrijdagavond 27 oktober stond 2.000 man in een afgeladen AB te wachten om de nieuwe nummers van Boudy Verleye, beter gekend als Brihang eindelijk live te horen. Drie weken daarvoor dropte de Knokse rapper zijn nieuwste album ‘Droomvoeding’, dat hij ook effectief als marktkramer aan de dag bracht.

De spanning was in de enkele momenten duisternis vlak voor het optreden te snijden. “Waarmee zou Brihang nu uitpakken? Van waar zou hij nu opkomen?” Een gevoel waarop hij zelf maar al te graag inspeelde doorheen het optreden. Of zoals de woordenkunstenaar het zelf zo goed weet te formuleren: “Welke duif zou hij als artiest nu uit zijn hoed toveren?”.

Intiem en oprecht

En uitpakken deed hij. Of liever gezegd inpakken, want het optreden van Brihang voelde aan als een warm deken, waarin je je thuis nestelt op de zetel. Het eerste nummer ‘Accepteren’ kwam direct binnen met de herkenbare vragen, waar zovelen mee worstelen. En de schattige tussenkomst van zijn dochter liet niemand onberoerd.

Een simpele setting met zoveel symboliek. © gf

Brihang bracht een ideale mix van nieuwe platen en oude hits met op de achtergrond een simpele constructie van stellingen, die symbool konden staan voor zowat alles: het leven waaraan we constant verder bouwen, de berg die we allemaal proberen op te klimmen of het ideale dansplatform om alle zorgen weg te schudden. Dat hij er met een nieuwe bezetting stond, maakte het wellicht voor de artiesten wat spannend. Maar Alois Maddens en Klaas De Somer vormden de perfecte muzikale aanvulling op de heerlijke teksten.

“Zijn er hier mama’s in de zaal? Er komt een mooie tijd aan, geloof me nu maar. Echt waar, we zijn tot zoveel in staat”

Tot het tijd werd om even de mama’s te bedanken met een intiem moment: “Zijn er hier mama’s in de zaal? Misschien zelfs mama’s waarvan het nog niet mag geweten zijn dat er een kindje in de buik zit? Want daar hebben we allemaal gezeten he.” Het was machtig om te zien hoe Brihang iedereen met een simpele lichtstaaf en micro in de hand stil kon krijgen. Tweeduizend mensen hingen aan zijn lippen toen hij op het einde de hoopvolle boodschap liet weerklinken: “Er komt een mooie tijd aan, geloof me nu maar. Echt waar, we zijn tot zoveel in staat”.

Eeuwige zoektocht

Brihang wist iedereen te raken met o zo herkenbare teksten. © gf

Het is niet alleen de poëzie en de lyrische teksten, die Brihang een groot artiest maken. Maar de stunteligheid tussen de nummers in en de oprechtheid naar het publiek spatten van hem af. “In m’n hoofd was het ideale overgang naar het volgende nummer om jullie trager te laten klappen, maar dat is dus mislukt”, gaf hij eerlijk toe. “Wie heeft er al mijn eerste plaat? Of Casco? Of de laatste plaat nu? Anders heb ik er nog wat mee, die ik straks kan signeren. Ja, ik ben een West-Vlaming, ik moet denken aan mijn marchandise.“

“We blijven allemaal wel wat zoeken”, vertelde hij enkele nummers later. “Vorige week had ik een interview en nam de fotograaf Stephan Vanfleteren foto’s. Het was prachtig om te zien hoe hij op zoek ging naar de juiste foto’s in het licht. Het is niet ik alleen die op zoek ben naar het licht en dat is toch mooi.”

“Ik ben niet de enige die op zoek is naar het licht en dat is toch mooi”

Dat Brihang het publiek weet te raken, bewijst hij keer op keer. Bij het nummer ‘Telefoontje’ kon je de week voor de release bellen naar een telefoonnummer, waarop automatisch de single begon te spelen. Wie lang genoeg bleef luisteren, kwam ook bij de voicemail terecht en kon daar zijn hart luchten. Die voicemailberichten vormen de perfecte ondersteuning van de plaat en samen wisten die bij het publiek heel wat emoties los te weken.

Cut op de set

En nu riep er wel iemand ‘Cut op de set’. © gf

Natuurlijk konden de absolute toppers zoals ‘Steentje’ en ‘Tussenin’ niet ontbreken, net zoals een stukje lyrics volledig a capelle. “Kennen jullie dat? Op de generale repetitie hadden ze me gezegd ‘ja eigenlijk moet je dat niet vragen, iedereen kent dat’. Maar ja dat is eu… ja”, gaf Brihang schoorvoetend toe. Maar afsluiten deed Brihang met ‘Cut op de set’, waar hij letterlijk en figuurlijk de betekenis aan het publiek toont. Wanneer het doek omhoog wordt gehesen en de crew de set al begint af te breken, is het helemaal duidelijk. Een eerlijk en open einde, waarvan je mond letterlijk open valt. Nu riep er wel iemand ‘Cut op de set’.

Ook al vervliegt het dialect over de jaren heen, Brihang bewees vrijdagavond in hartje Brussel opnieuw dat de West-Vlaamse oprechtheid boven staat. De komende dagen zal hij nog twee keer voor een uitverkochte AB spelen. En ook de ticketverkoop voor zijn shows in het voorjaar 2024 loopt vlot. Het wordt zoeken naar een plaatsje om dit het poëtische spektakel van Brihang absoluut niet te missen.