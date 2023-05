Brihang lost nieuwe single ‘Tussenin’: “Eind juni zal het album klaar zijn”

Brihang, de 30-jarige rapper, ook wel gekend als Boudy Verleye uit Knokke-Heist loste woensdagavond 10 mei zijn nieuwste single. Hij liet die voor het eerst horen bij Michèle Cuvelier op radiozender Studio Brussel. Dinsdag 9 mei kondigde hij nog maar een volledig nieuw album aan met een release party in de Ancienne Belgique in Brussel.

De oplettende fans van Brihang wisten al van begin mei dat er na vier jaar wachten nieuwe muziek zat aan te komen. Want de rapper, die de eerste Nieuwe Lichting van StuBru tien jaar geleden had gewonnen, had een kort fragmentje gedeeld op sociale media. Dat stukje, zo blijkt nu, komt uit zijn nieuwe single ‘Tussenin’.



“Het voelt alsof het een september is. Ik heb wel wat stress”, vertelt Brihang aan Michèle. “Het nummer is geboren in een studio boven café Daringman in Brussel. Het nummer is een boodschap aan mijn dochter dat ze het niet te veel in extremen moet zoeken, maar dat tussenin ook goed is. Het nummer zit ook tussen hard en zacht, het gaat van heel laag naar heel hoog, een hele rit.” Luister hier naar de nieuwe single ‘Tussenin’ van Brihang:



Nieuw album

Op dinsdag 9 mei kondigde Brihang aan dat de fans zich mogen op maken voor een nieuw album. Op zijn sociale media postte hij een filmpje waarin er blauwe veilingbakjes op elkaar gestapeld worden en waar hij dan voor een foto poseert, mysterieus zoals alleen Brihang het kan.

Een titel voor het vierde album is nog niet bekend. Zijn laatste album Casco werd al in 2019 uitgebracht. Op vrijdag 27 oktober zal hij zijn album voorstellen aan het grote publiek met een concert in de Ancienne Belgique in Brussel. De ticketverkoop voor de release party in de AB start vrijdag 12 mei om 10 uur.