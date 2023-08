Brihang lost langverwachte derde album ‘Droomvoeding’ op 6 oktober

Op 6 oktober verschijnt het nieuwste album van Brihang. Dat zal ‘Droomvoeding’ heten. De ticketverkoop voor zijn shows lopen intussen als een trein.

Na een zinderende try-out in Bar Bernard in Watou, en een fantastische show op Pukkelpop, maakte Brihang nu bekend dat zijn album er op 6 oktober aankomt. Eerder al loste hij de nummers ‘Tussenin’ en ‘Telefoontje’.

Dat album heet ‘Droomvoeding’, de term die gebruikt wordt als je een baby moet wakker maken om te eten. Een referentie ook naar de twee kinderen die hij en zijn vriendin de afgelopen drie jaar in hun leven mochten verwelkomen. Bovenop een pandemie en een periode dat hij dus niet kon optreden. Voor de woelwater een pittige periode. Dat wordt voor luisteraars al meteen duidelijk in het eerste nummer, waar zijn dochter letterlijk de aandacht opeist terwijl Brihang een tekst opneemt. Temidden van de alledaagse waanzin is het dan vooral zaak om elke dag opnieuw een balans te vinden en die zoektocht legt Brihang meesterlijk vast.

Concerten

Op Instagram deelde hij al de cover. ‘Droomvoeding’ verschijnt op 6 oktober op alle streamingsdiensten, maar ook op CD, vinyl en een limited edition vinyl. Die laatste kan je al pre-orderen via zijn website of de lokale platenboer, zo laat hij nog weten.

Wie Brihang aan het werk wil zien, moet zich reppen. Zijn drie shows in de AB waren haast meteen uitverkocht, en ook de tickets voor het voorjaar lopen als een trein. Zo moest hij zelfs al een paar extra shows inlassen. Er zijn nog een handvol tickets beschikbaar voor Kortrijk op 1 februari, voor Leuven op 1 maart, Gent op 22 maart en De Roma op 28 maart. Tickets en info: www.brihang.be.