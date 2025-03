Brihang knalt grootste indoorshow ooit in Oostende: “Terug naar de beginjaren”

Brihang gaf op vrijdagavond 14 maart in Oostende de grootste indoorshow tot nu toe van zijn carrière onder het motto ‘Brihang Extra Lang’. Het optreden was extra in alle opzichten: extra groot, extra verrassend, extra druk, extra lang, extra luid én ook extra stil. Speciaal voor zijn enige zaalshow in 2025 haalde hij ook enkele oude schijven van onder het stof, alsof het een Erastour was voor Brihangfans. “Een festivaloptreden is altijd veel te kort, ik krijg dan talloze berichtjes over welk nummer ik de volgende keer zeker moet spelen. Wel nu neem ik er mijn tijd voor.” Zaterdagavond maakt de volgende lading van 5.000 fans hun opwachting.

De COREtec Dôme in Oostende werd voor de gelegenheid van basketbalarena omgetoverd naar een grote speeltuin voor Brihang en maar liefst 5.000 van z’n fans. Het eerste optreden was al volledig uitverkocht tijdens de voorverkoop. Daarom knalde hij er direct een tweede avond bij. “Dit moet je eigenlijk zien als een grote try-out hé. Dat is niet erg, jullie krijgen alle leuke probeermomentjes nog te zien”, grapte rapper Boudy Verleye uit Knokke-Heist tussendoor.

“Een optreden op festivals is altijd veel te kort, ik krijg van jullie dan talloze berichtjes over welk nummer ik de volgende keer zeker moet spelen. Wel nu neem ik er mijn tijd voor. Brihang, extra lang. Maar als ik dan kijk naar de optredens van Clouseau enkele weken geleden… tja dan is het misschien Brihang toch niet zo lang?” (Lees verder onder de post)



Vaste formule

Het podium wordt gedomineerd door de gekende installatie van stellingen, maar voor deze show mag het nog net iets groter. Het is niet alleen het decor dat in het kwadraat start. Nadat er twee Brihangs midden in de zaal de show openen met ‘Te Groot’ duikt de échte Boudy plots vooraan het podium op. “Dit is net zoals de Lotto Arena, maar dan in Oostende. Het wordt een show, waarvan je denkt: ‘je moest er bij zijn’.”, lacht hij.

Brihang blijft voor zijn grootste zaalshow ooit nog even hangen aan enkele vaste formules. Zo klimt hij voor ‘Berg’ opnieuw de stellingen naar boven, al is dat nu wel stukken eenvoudiger met trapjes. De vlammenwerpers bij ‘Tussenin’ horen er nu inmiddels ook volledig bij. En ook hier gaat bij ‘Steentje’ het hele publiek opnieuw door de knieën voor een ellenlange sitdown. “Voor de verrassing doe ik er een kostuumwissel bij, hebben jullie nog even tijd?”

“Na tien jaar wonen in Schaarbeek, kan ik nu vertellen dat ik zal terugkeren naar West-Vlaanderen, want het voelt hier zo vertrouwd”

Ook in zijn bindteksten blijft Brihang heerlijk eerlijk. “Ik ben zo dankbaar dat jullie hier zijn en ja volgens het blad moet ik nu mijn band voorstellen, bij deze dus Alois en Benoit Maddens. Na tien jaar wonen in Schaarbeek kan ik meedelen dat ik zal terugkeren naar West-Vlaanderen”, verklapt Brihang aan het publiek, wat in Oostende uiteraard op luid gejuich onthaald wordt. “Er is nu eenmaal iets hier dat vertrouwd aan voelt.” Waarna hij feilloos duikt in de tonen van zijn nummer ‘Zee van Tijd’.

Terug naar het begin

Naast de vaste ingrediënten, die we het afgelopen jaar van Boudy gewoon zijn, neemt hij ook zijn tijd om terug te keren naar het begin. Zo katapulteerde hij het publiek met ‘Periode Jalisco’ terug naar een van zijn eerste optredens in het jeugdhuis in Roeselare. Voor de gelegenheid had hij ook Janes Zeghers uitgenodigd om samen het o zo ongeknutselde en oprechte ‘Lichaam’ te brengen. In zijn rol als artiest toverde Brihang ook nog eens ‘Fruitig’ uit z’n hoed vanop de tribunes tussen het publiek. Ook de traditionele ladder van zijn hit ‘Balanceren’ mocht even van onder het stof komen, zodat hij boven het publiek in de zaal kon uitpiepen.

Als geen ander weet Brihang hoe hij de ambiance er moet in brengen. Voor ‘Plat Du Jour’ haalt hij z’n hoogste noten boven. Een prachtig moment, waar het publiek een artiest te zien krijgt, die alles geeft. Daarna gaf hij de spreekwoordelijke micro even door aan het publiek, waarin hij 5.000 mensen op allerlei manieren gaande van operazangers tot voetbalsupporters lalalala liet zingen.

“Brihang is onmiskenbaar in zijn element en weet 5.000 mensen muisstil te krijgen met Telefoontje”

Heel kort was er een interventie het Rode Kruis in de zaal, na een snelle signalisatie van Brihang zelf. Maar ook daar kent hij zijn rol als artiest, waarbij hij heel respectvol afwacht en de hulpverleners alle kansen geeft om de situatie onder controle te brengen. “Ja eum, nu wordt het knop omdraaien.” Waarna boezemvriend Ntrek even mee met Brihang alles komt geven op het podium, beiden onmiskenbaar in hun element. Het mondt uit in een prachtig samenspel, waar de liefde voor muziek vanaf druipt.

We kunnen de passage van Brihang in Oostende samenvatten in één woord: machtig. Hoe hij 5.000 man muisstil kan krijgen met ‘Telefoontje’ of net iedereen kan laten meezingen met ‘Accepteren’. Met enkele woorden weet hij hoe hij mensen moet raken. Brihang, ik hoop van harte dat je ‘nog niet alles gezeid et’, want dit smaakt alleen maar naar meer!