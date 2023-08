Brihang heeft een nieuw (telefoon)nummer: bel en luister naar de nieuwe single

Afgelopen weekend polste Brihang op zijn sociale media of wij klaar zijn voor een nieuw nummer. Dat bleek uiteindelijk om een telefoonnummer te gaan. Wie dat belt, hoort effectief een nieuwe single.

“Morgen nieuw nummer?!”, postte Brihang zondag op zijn socials. Met een foto uit onze reeks zomerinterviews nog wel. In datzelfde interview liet hij optekenen dat hij zich soms afvraagt hoe lang zijn muzikaal succes zal blijven duren, maar daar hoeft hij zich vooralsnog geen zorgen over te maken. Aan creativiteit nog altijd geen gebrek, zo blijkt nu alweer.

Nieuw (telefoon)nummer

“Zoals beloofd: een nieuw nummer!”, klonk het maandagochtend. Het nummer in kwestie: +32 9 496 80 33. Wij belden meteen en hoorden zo al die nieuwe single, in de telefoonversie. Pas vrijdag volgt de officiële release, in radiokwaliteit.

(lees verder onder de Instagrampost)



Zo is dit – na Tussenin – al de tweede vooruitgeschoven single uit zijn derde album, dat hij in oktober uitbrengt. Dat gaat gepaard met drie uitverkochte shows in de AB. Maar eerst is er Pukkelpop, waar hij op zondag 20 augustus in de Club optreedt. Een week eerder, komende zondag dus, zal hij die show tryouten in Bar Bernard in Watou. Dat optreden is overigens uitverkocht.