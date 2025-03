Brihang en Tourist LeMc eerste topnamen voor Campo Solar

Campo Solar heeft de eerste namen bekend gemaakt met Brihang en Tourist LeMc. De Damse polders en natuurgebieden worden begin augustus weer omgetoverd tot een sfeervol en gezellig festivalparadijs.

De negende editie van Campo Solar vindt plaats op 1, 2 en 3 augustus. Ook dit jaar gaat Campo Solar volop voor muzikale verrassingen, gezelligheid en sfeer. Het festival zorgt voor drie dagen muziek tussen de zonnebloemen, tarwe en maïsvelden in Damme. Midden in de gewassen worden podia voorzien voor artiesten en relaxplaatsen. Op het festivalterrein zorgen de culinaire eetstandjes voor een kwalitatief aanbod aan bijzonder eten en drinken. De samenwerking tussen Campo Solar en atelier Tête Pressée zorgt voor unieke dagverse seizoensgerechten. Ook tijdens deze editie is het mogelijk om te kamperen midden in de natuur op camping Campo Lunar.

Eerste namen

De eerste namen van Campo Solar zijn bekend en er is voor elk wat wils van soloartiesten tot bands en een DJ. Op de affiche staan de West-Vlaamse rapper Brihang, hiphop- kleinkunstartiest Tourist LeMc en J. Bernardt. Daarnaast zorgen band als The Subs, Bizkit Park, Marble Sounds en NAFT voor een stevige live-ervaring. Ook de Belgische techno-dj Marco Bailey zal een set spelen op het festivalterrein van Campo Solar.

Campo Solar vindt opnieuw plaats tussen de maïsvelden. © Campo Solar

Dit zijn de eerste, maar lang niet de enige artiesten want de komende weken zullen er nog namen bekendgemaakt worden.

Tickets

De ticketverkoop is al gestart maar tickets zijn nog steeds te koop. Voor de dag- en weekendtickets is er een actie waarbij je bij aankoop van 4 tickets, 1 ticket gratis krijgt. Deze actie is geldig t.e.m 31 maart. Ook voor de combibundel weekendticket en Campo Lunar geldt deze actie. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen tickets te kopen want zij kunnen gratis genieten van het festival en de camping.