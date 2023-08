Brihang betovert Bar Bernard in Watou met try-out voor Pukkelpop: “Alles doe me denkn aan jou”

De West-Vlaamse rapper Brihang heeft zondagavond iedereen op het dakterras van Bar Bernard in Watou, bij Poperinge betoverd met enkele van zijn nieuwe nummers. Voor Brihang uit Knokke-Heist was het optreden een grote test voor zijn volgende optreden op Pukkelpop. “Watou, of moet ik zeggen Wa-tou? Dit is best spannend, want jullie zijn mijn proefkonijnen.”

De West-Vlaamse rapper en legende Brihang of ook wel Boudy Verleye heeft een tijd op nieuw materiaal zitten broeden, maar is eindelijk klaar om een tipje van sluier te lichten. Op het festival Pukkelpop zal Brihang enkele van zijn nieuwe nummers brengen en daar liet hij zondagavond al wat van horen op een try-out.

Die ging door op het dakterras van Bar Bernard in Watou, een deelgemeente van Poperinge om het vijfjarig bestaan van Bar Bernard te vieren. “Watou, de nectar valt hier uit de hemel. De heilige Sint-Bernardus zorgt hier goe voor us.”

Niet alleen voor Brihang wordt het een speciale show. Maar ook voor DJ SNS en Mick Lemair, die Brihang muzikaal ondersteunen is het een belangrijk moment. Het is namelijk een van hun laatste shows met hen. DJ SNS – ook wel gekend als Olivier Van Leynseele uit Roeselare – was negen jaar lang de DJ bij de sets van Brihang. “Hij combineerde dat met een parttime job als opvoeder, maar nu gaat hij dat fulltime doen. Echt respect daarvoor. En ook Mick Lemair stopt ermee na zovele jaren. Maar ik denk dat hij er nu al spijt van heeft”, grapte Brihang.

Mijlpalen in de muziek

Brihang bereikte in de laatste jaren enkele grote mijlpalen. “Ik ben dertig geworden. Maar misschien wel het meest impactvolle is dat ik papa ben geworden. Twee keer; van een dochter van drie jaar en een zoontje van enkele maanden oud. Maar ik ben ook getrouwd en we hebben een appartement gekocht. Eigenlijk een typische aflevering van dertigers”, grapte Brihang.

En daar speelt Boudy graag op in. Na het eerste nummer klonk plots de stem van zijn dochter. “Hallo Watou. Hoe is het? Alles goed? Het is zo leuk dat jullie hier zijn”, een koddige stem, die voor veel oooohs en aaahs zorgde. En die mijlpalen komen ook duidelijk in de nieuwe songteksten naar voor wanneer hij het heeft over de start van zijn nieuwe leven en gezond koken met pastinaak.

Spitsvondige artiest

Brihang weet hoe hij moet uitpakken met een show. Tussen zijn bekende en meesterlijk hits, zoals Steentje, #Quote en Kleine Dagen door, weet hij het publiek telkens te verrassen. Want als artiest is Brihang ook spitsvondig. De release van zijn laatste single ‘Telefoontje’, waar je naar een vast nummer kon bellen om de nieuwe plaat te horen, is het perfecte voorbeeld. De voicemailberichten, die je kon achterlaten na het nummer gebruikt Brihang gretig voor die extra persoonlijke touch.

Het typeert Brihang dat hij het publiek zo dicht mogelijk bij hem wil houden. “Ik heb hier een paar mooie witte T-shirts uit onze merchandise, die we graag willen weggeven. Toevallig wel allemaal een maatje small”, grapt Brihang. “Als je deze T-shirts te pakken krijgt tijdens m’n show op Pukkelpop, is dat jouw toegangsticket voor een van mijn voorjaarsshows, die er zit aan te komen.”

Herkenbaar voor iedereen

Bij een prachtig uitzicht en de warme gloed van een ondergaande zon laat het publiek zich wegdragen in de melancholische oneliners, die elkaar aan een snel tempo opvolgen. Dat tempo werd nog meer opgedreven toen rapper D. Meeuws, ook wel de tourmanager van Brihang op het podium kwam om samen met hem zijn laatste nummer te brengen.

Maar het steengoede recept van Brihang blijft onveranderd: een prachtig toverspel van woorden, die een o zo herkenbare boodschap voor iedereen met zich meedraagt en diep weet te raken. “Ik leerde om te accepteren”, “ik probeer nog te begrijpen hoeveel ik van je hou” of “ik wil een beetje meer tijd alleen, maar ik durf niet echt alleen te zijn” komen direct binnen. Want wie kan zich nu niet vinden in het eeuwige blijven van twijfels ondanks het ouder en volwassen worden?

(H)eerlijk geklungel

In de bindteksten kruipt wat geklungel, waar Brihang ook eerlijk toegeeft: “Ja, tis een test, misschien moetn we da nog ki opnieuw doen”. Maar het is een klungeligheid, waar een woordenmeester zoals Brihang met gemak mee kan weg komen. “Dat stuk zal hij dan nog wel een paar keer mogen oefenen”, klonk het ergens achter mij in het publiek. Net daarna zette Brihang het nummer Morsen in. De tekst “Amai da is mislukt, maar de kunst is expres per ongeluk” was nog nooit zo relevant.

Maar dat Brihang desondanks de stunteligheid iedereen kan overtuigen, wordt vlug duidelijk, wanneer hij het hele dakterras aan het meezingen krijgt met zijn nieuwe nummer: “Het loopt anders dan ik dacht. Het loopt anders dan ik wou. Het loopt anders dan ik had verwacht. Alles doet me denken aan jou”. Tot die laatste zin eindeloos over het terras van Bar Bernard zweeft. “Welkom in de tuin tussen doorns en rozen”, zegt Brihang nog. En we kunnen niet wachten om ons er helemaal in te wentelen.