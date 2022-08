Bredene Festivalt dag 1 lost zijn beloftes in: “Party like it’s 1979”

Of het gezien de aanstaande besparingswoede van het gemeentebestuur de laatste editie van Bredene Festivalt was? Wie zal het zeggen. Zeker was tijdens de eerste vooral op heupwiegen voorbedachte festivalavond dat een kleinschalig, pretentieloos festival nog wel zijn plaats heeft achter de Belgische waterlijn. Party like it’s 1979? De 3.000 discoliefhebbers hoefden zaterdagavond alvast niet aangemoedigd.

Het ziet ernaar uit dat de lokale chiropractors de komende dagen hun handen vol zullen hebben met de heupen van de bezoekers aan Bredene Festivalt, dag 1. Het viel wel op, de gemiddelde leeftijd van de mensenzee in de hoogst gezellige festivaltent lag een stuk boven de halve eeuw, tijdsbestek waarnaar de organisatoren hadden teruggegrepen voor hun line up.

Nog enigszins schuchter toekijkend en voorzichtig de lyrics mee prevelend met Mercury Rising (de Queen tribute band die ook al op de eerste editie Freddy Mercury opnieuw tot leven riep) en Bowie Live (we hebben het met eigen ogen gezien: David Bowie leeft of werd op zijn minst gereïncarneerd in de kerel die vooraan het podium Ziggy Stardust alle eer aandeed) liet het publiek zich bij opwarmer Disco Fever stilaan ongegeneerd op de blanke versie van discodansen betrappen. Je kent het ongetwijfeld, mannen op leeftijd in een onbeschaamde short en witte sportschoenen die dansen doen lijken op de eerste onzekere pasjes van een giraffenjong.

Kool and The Gang

Helemaal te gek werd het echter toen hoofdact Kool & The Gang het podium betrad. Ok, veel van The Gang is intussen versie 2.0 omdat enkele originele leden het tijdelijke voor het eeuwige hebben ingeruild. Maar dat kon allerminst de pret bederven.

Zoals doorgaans enkel onze zwarte medemens dat kan, zette de band een feestje op dat ook het laatste greintje weerstand bij de ‘ik ben geen danser’-toeschouwers als sneeuw voor de zon deed smelten. Hier zou gedanst worden, hadden Kool en de zijnen beslist en zo geschiede ook.

Was Bredene Festivalt deel 1 een festival dat de geschiedenisboeken zal halen? Voorwaar niet en dat was ook niet de bedoeling. “Leuk toch, een festival dat gezellig en klein is, de drankstandjes makkelijk bereikbaar, de prijzen ok zijn en waar niet gezeurd wordt?”, liet schepen Erwin Feys in aanloop naar het nachtelijke uur, tussen de laatste tonen van “Celebration” door, optekenen. Een mens mag zich nog eens ouderwets amuseren, toch? Opdracht volbracht, zo mocht cultuur- en toerismeschepen Alain Lynneel omstreeks de klok van middernacht opgelucht vaststellen. Op naar dag twee…

Op zondag gaat Bredene Festivalt de Nederlandstalige toer op met optredens van onder meer Metejoor en De Kreuners. Meer info vind je op www.bredenefestivalt.be. (MM)